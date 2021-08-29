14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (2)

TUTUKLANDIOrdu'nun Korgan ilçesinde fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla ateş ederek annesi Rahime ve ağabeyi Murat Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek'i öldürüp, babası Cemalettin Yalpı'yı ise ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan F.Y.