14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (2)
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14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (2)

14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIOrdu'nun Korgan ilçesinde fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla ateş ederek annesi Rahime ve ağabeyi Murat Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek'i öldürüp, babası Cemalettin Yalpı'yı ise ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan F.Y.

TUTUKLANDI

Ordu'nun Korgan ilçesinde fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla ateş ederek annesi Rahime ve ağabeyi Murat Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek'i öldürüp, babası Cemalettin Yalpı'yı ise ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan F.Y. (14), sevk ediliği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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