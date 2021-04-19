14. t-MBA Zirvesi'nde geleceğin liderleri iş dünyasının liderleriyle buluştu

Dünyanın en büyük amfi dersi olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Zirvesi, geleceğin liderleri ile iş dünyasının liderlerini online olarak bir araya getirdi.

Dünyanın en büyük amfi dersi olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Zirvesi, geleceğin liderleri ile iş dünyasının liderlerini online olarak bir araya getirdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, bundan 14 yıl önce t-MBA Eğitim Modeli ile Türkiye'de bir ilke imza atarak MBA programını liseye taşıdı. Her sene Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda dünyanın en büyük amfi dersi olarak tanımlanan, iş ve akademi dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşen t-MBA Zirvesi bu yıl 14. yaşını canlı yayında kutladı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel'in moderatörlüğünde gerçekleşen zirvede, akademi liderleri iş dünyasının duayen isimlerine sorularını yöneltti.

t-MBA Zirvesi'ne bu yıl Sabancı Holding A.Ş. Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Tamer Saka, HP Avrupa Geniş Formatlı Yazıcılar Genel Müdürü Filiz Akdede, AliExpress, Türkiye, Ortadoğu ve Latin Amerika Genel Müdürü Yaman Alpata, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı konuk oldu.

Zirvede konuşan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Liderler; toplumun ihtiyaçlarını önceden belirler ve toplumun daima önünde ilerler. Verileri analiz etme, eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliği becerisi, liderlerin sahip olması gereken olmazsa olmaz özelliklerdir. Başarılı bir lider olmak için bu beceriler, ortaokul ve lise çağında kazanılmalıdır. Dünyanın mutluluğu ve barışı için gelecekte sizler, geleceğin liderleri çalışacaksınız" dedi.

"Yeni nesil liderler, esnek ve çevik olmalı"

Geleceğin Yetkinlikleri ve Liderlik" konusuna dikkat çeken Sabancı Holding A.Ş. Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Tamer Saka, "Yeni nesil liderler esnek ve çevik olmalı, ayrıca hızlı karar alabilmeliler" dedi. Öğrencilerin çoklu senaryolara hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı. Sabancı Topluluğunun vizyon ve stratejileriyle Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları hakkında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Saka, gençlere sürekli değişen dünyaya adapte alabilme mesajları veren nano teknoloji ile, depreme dayanıklı çimento konusunda yeni gelişmeleri aktardı.

AliExpress, Türkiye, Ortadoğu ve Latin Amerika Genel Müdürü Yaman Alpata, yeni dünya düzeninde konfor alanını zamanı geldiğinde terk edebilme cesareti ve nereye gideceğinin cevabını bulabilme farkındalığının önemine vurgu yaptı. Alibaba'nın "küresel al, küresel sat" vizyonunu değerlendirerek Türkiye'nin e-ihracatı üzerine öğrencilerin sorularını yanıtladı.

HP Avrupa Geniş Formatlı Yazıcılar Genel Müdürü Filiz Akdede, öğrencilere liderlik ve geleceğin yetkinlikleri ile ilgili üç önemli tavsiyede bulundu. Ön yargısız olabilme, problem çözebilme ve edindiğimiz bilgileri kendimize katabilme yeteneğinin altını çizerek, herkesle eşit mesafede iletişim kurabilmenin önemine vurgu yaptı. Disiplinli takım çalışmasının kariyer yolculuğunda başarı getirdiğini belirterek bilişim sektörü ve HP'nin global hedefleri üzerine öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı; liderlik üzerine araştırmacı olmak, sürekli kendini geliştirmek, güçlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmanın gerekliliğini ifade etti. Yenilikleri takip eden ve dijitalleşmeyi gerçekleştirebilenlerin başarılı olacağına vurgu yaptı. Pandemi sürecine Yaşar Topluluğunun nasıl adapte olduğunu açıklayarak uzaktan çalışma yönetimini ve çalışan performansını değerlendirdi. Endüstri 4.0 teknolojisi kullanarak üretim gerçekleştiren Yaşar Topluluğu'nun en son hayata geçirdiği Hadaf Foods üretim tesisi hakkında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yiğitbaşı, Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı