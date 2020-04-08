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14 GÜNLÜK KARANTİNANIN ARDINDAN SİVAS'TAN UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİLER

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışından Sivas'a getirilen ve yerleştirildikleri KYK yurtlarında 14 günlük karantina sürelerini tamamlayan 170 kişi özel izinle kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a geldi.

08.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:52
14 GÜNLÜK KARANTİNANIN ARDINDAN SİVAS'TAN UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİLER
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışından Sivas'a getirilen ve yerleştirildikleri KYK yurtlarında 14 günlük karantina sürelerini tamamlayan 170 kişi özel izinle kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a geldi. Aralarında küçük bir çocuğun da bulunduğu kafiledekiler, evlerine giderek karantinaya devam edeceklerini belirtti.

Aralarında bazı ailelerin, işçi ve yurt dışında eğitim gören öğrencilerin bulunduğu 526 kişi 14 gün önce Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Türkiye'ye getirilip, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ta yurtlarda karantinaya alınmıştı. Sağlık kontrollerinin ardından karantina süreleri tamamlanan 170 kişi özel izinle Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla saat 15.00'te Sivas'tan İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelen yolcuların evlerinde karantina uygulamasına devam edeceklerini söylediler.

'BİZE KRAL GİBİ BAKTILAR'

Dil eğitimi için İrlanda da bulunan ve koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye getirildikten sonra Sivas'ta yurtta kaldıklarını ifade eden Oğuzhan Bıyık, "İrlanda'ya bir dil okulu için gitmiştim. Gittikten 10 gün sonra virüs yüksek bir seviyeye çıktı. Okulumuz iptal oldu ve her yer kapandı. Uçuşlar da durunca biz de konsolosluğumuza başvurduk. Bize uçak yolladılar. Geldikten sonra Sivas'ta 14 gün karantinada kaldık şimdi de İstanbul'a geldik. Karantina süreci gayet güzel geçti, bize kral gibi baktılar. Allah devletimize zeval vermesin. Şimdi de evime gidiyorum. 14 gün daha karantinada kalmamızı söylediler, ben de evime gidip uygulayacağım" dedi.

'DEVLETİMİZİN BİZE NASIL YARDIM ETTİĞİNİ GÖRDÜK'İrlanda'dan gelerek karantina süresini dolduran öğrencilerden Hüseyin Yasin Canbaz ise, "14 gün Sivas'ta karantinadaydık. Duygulu ve çok güzel anlar yaşadık. Bir yandan da tabi ki endişeliydik. Devletimizin bize nasıl yardım ettiğini gördük. Gerek oradan buraya uçuşumuz olsun, gerek burada bize gösterdikleri hizmet olsun hepsinin bizde yeri ayrıydı. Bundan sonra da Maltepe'deki evime giderek evimden çıkmayacağım" diye konuştu.

'TUTANAK İMZALADIK EVİMİZDE KALACAĞIZ'Yakup Yıldırım ise şunları söyledi:  "Devletimizin bizi orada bırakmayacağını biliyorduk. Bundan dolayı içimiz rahattı. Bizi aldıktan sonra 14 günlük bir karantina sürecine girdik. Bu süreçte bize otel konforunda hizmet sundular. Karantina sürecimiz de gayet güzel geçti. Her sabah ateşimizi ölçtüler, gerekli kontrolleri sürekli yaptılar. Dün çıkmadan önce 14 gün boyunca evden çıkmayacağımıza ve çıkarsak ceza alacağımıza dair bir tutanak imzaladık. Biz de evde kalacağız. "

Görüntü Dökümü-------------------Yolcuların İstanbul Havalimanı'na gelişi-Bagaj bandında bekleyen yolcular-Yolcuların maske ve eldiven takması-Yolcular röp.

-Detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

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