13 yıllık faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı; hatır için öldürmüşler
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13 yıllık faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı; hatır için öldürmüşler

13 yıllık faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı; hatır için öldürmüşler
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da 13 yıl önce ortadan kaybolduktan bir hafta sonra başından tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan 2 çocuk annesi Pakize Atar'ı (39), o dönem sevgilisi olan İbrahim Evren'in (52) öldürttüğü ortaya çıktı.

ADANA'da 13 yıl önce ortadan kaybolduktan bir hafta sonra başından tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan 2 çocuk annesi Pakize Atar'ı (39), o dönem sevgilisi olan İbrahim Evren'in (52) öldürttüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Evren ve olayla ilgisi olabileceği düşünülen arkadaşları Mehmet Gül (42) ve Hayri Deliçay, (43) cinayeti itiraf etti. Pakize Atar'ı arkadaşı İbrahim Evren'in talimatıyla öldürdüğünü söyleyen Deliçay, "Herhangi bir menfaat gözetmeden hatır için öldürdüm. Pişmanım" dedi. 3 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan ve eşi Esvet Atar (54) ile tarım işçilerine 'elçilik' yapan Pakize Atar, iddiaya göre, 31 Mayıs 2008'de para dağıtılmak için evden çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Atar'ın ailesi savcılığa kayıp başvurusunda bulundu. Esvet Atar, karısının sık sık telefon konuşması yaptığı İbrahim Evren tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia etti. Polis ve jandarma Evren'i ararken, Atar'ın cesedi Sarıçam ilçesine bağlı Hocallı Mahallesi'nde ormanlık alanda bulundu. Kafasından tüfekle vurularak öldürülen Atar'ın, evden ayrılırken yanında bulunan 9 bin lira para ile bazı kişisel eşyalarının olmadığı saptandı. Kadının gasp amaçlı öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri konuyu araştırmaya başladı.

Öldürülen Atar'ın eşi Esvet Atar, eşini İbrahim Evren'in öldürmüş olabileceğini iddia ederek, "Eşim, çok yardım sever biriydi. Tüm tarım işçileri kendisini severdi. Paraya ihtiyacı olan tarım işçisi bir kadına para götürmeye gitmişti. Eşimi, Evren'in öldürmüş olabileceğinden şüpheleniyorum. Eşimi rahatsız ediyordu. Olay günü sık sık cep telefonuyla eşimi aramış. Yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Atar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen Evren ise yakalandı. Sorguya alınan Evren, Atar'la sadece telefon görüşmesi yaptığını, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Evren, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.13 YIL SONRA FAİLİ MEÇHUL DOSYASI AÇILDIAdana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanına giren cinayet dosyasını yeniden açtı. Dosyaları titizlikle inceleyen ekipler, cinayetle ilgili alınan ifadelerdeki çelişkileri saptadı. Şüpheli olarak takibe alınan İbrahim Evren'in o dönem arkadaşları Mehmet Gül ve Hayri Deliçay ile iletişimde olduğu, sık sık bir araya geldiği saptandı. Bu gelişme üzerine İbrahim Evren ile arkadaşları Mehmet Gül ve Hayri Deliçay gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerin üçü de sorgusunda 'vicdan azabı' çektiklerini ileri sürüp, cinayeti itiraf etti. TÜFEK ÇALINDI İDDİASIPakize Atar ile tanışıp sevgili olduğunu anlatan Evren, "Evli olmama rağmen Pakize ile sevgili olduk ve birlikte kaçmaya karar verdi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gittik. Biz kaçtıktan sonra Atar'ın eşi annemle babamın evine giderek kavga çıkarttı. Ben de olayı sakinleştirmek için geri Adana'ya döndüm. Olaylar daha da büyüyünce arkadaşım Mehmet Gül ve Hayri Deliçay'ı arayarak kadından kurtulmam gerektiğini söyleyerek öldürmelerini istedim" dedi. Evren, olayda kullanılan tüfeğe ise 2016 yılında av ruhsatı çıkarttığını, bir yıl sonra da çalındığını, bu durumu da polise dilekçeyle bildirdiğini söyledi.'CAN ÇEKİŞTİĞİNİ GÖRÜNCE KAFASINA SIKTIM'Katil zanlısı Hayri Deliçay da Pakize Atar'ı o dönem sevgilisi olan İbrahim Evren'in talimatıyla öldürdüğünü itiraf etti. Atar'ı, Mehmet Gül'ün aracıyla olay yerine götürdüklerini söyleyen Deliçay, "İbrahim, kadın ile yaşadığı yasak aşkı kocasının öğrendiğini, bana anlatıp, 'Bu kadın bize ayak bağı olacak, ortadan kaldıralım' dedi. Hocallı Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürdük. Arabadan indirdiğimde elimdeki tüfeği görüp korktu. Yüzüne doğru ateş ettim. Yerde can çekiştiğini görünce de kafasına sıktım. Herhangi bir menfaat gözetmeden hatır için öldürdüm. Pişmanım" dedi. 3 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

13 yıllık faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı; hatır için öldürmüşler
13 yıllık faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı; hatır için öldürmüşler
13 yıllık faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı; hatır için öldürmüşler
13 yıllık faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı; hatır için öldürmüşler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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