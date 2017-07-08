13. İkizdere Dağ Horozu Şenliği "Horoz" Görmeden Sona Erdi

Rize'nin İkizdere ilçesinde 13. kez yapılan Dağ Horozu Şenliği'nde 2 bin 280 metre rakımdaki Sivrikaya köyü yaylasına çıkan doğaseverler dağ horozu göremeden geri döndü.



İkizdere ilçesinde bu yıl 13.'su düzenlenen Dağ Horozu Şenliği Vali Erdoğan Bektaş, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Jandarma Komutanı Albay Semih Coşkun, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Orman İl Müdürü Abdi Ekşi, TÜBİTAK'ta görevli Prof. Dr. Abdullah Karaman, Ömer Halis Demir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, birçok doğasever ve fotoğrafçılarının katılımıyla gerçekleşti. 2 bin 280 metre rakımdaki Sivrikaya köyü yaylasında gerçekleşen şenlikte doğaseverler bu yıl dağ horozu göremeden geri döndü.



Sivrikaya Yaylası Şenlik alanına sabahın erken saatlerinde Rize Valisi Erdoğan Bektaş, alt yapısız turizmin olmayacağını belirterek, "Burada belki de dünyada ilk kez bir hayvan için yapılan şenliğe katıldık. İkizdere Vadisi önemli bir kuş göç güzergahı üzerindedir. 13.kez yapılan bir başka kuş şenliği dünyada yoktur. Ülkemizin gündemindeki Ovit Tüneli az yakınımızdan geçiyor. Ulaştırma Bakanımızın da söylediği gibi 2018 yılında kış mevsiminde de yol kapanmadan tünelden geçeceğiz. Her kış kapanan Ovit Yolu tünelin hizmete girmesiyle açılmış olacak ve bölgeye ayrı bir ivme kazandıracaktır. Dağ Horozu şenliği yapılan Sivrikaya köyümüz Rize'de tespit ettiğimiz 12 noktadan birisidir. Turizme katkı sağlaması bakımından altyapıyı Ayder'deki gibi duruma düşürmemek için Sivrikaya ile birlikte 12 tespit edilen noktada imar planı çalışması yapıyoruz. İmar planları yapılması için ihalesi edildi. Altyapısız turizm olmaz. Dağ horozu şenliğimizde ve benzer faaliyetlerde daha sonra sıkıntı yaşamamak için planlarını önceden yapmak istiyoruz. Sivrikaya bölgemizin çalışmaları tamamlandığında hem doğa bozulmayacak hem çevre korunarak Turizm yapılmış olacak" dedi.



"Dağ horozu dünyada yanlızca Rize'de kutlanan tek hayvan"



Şenlikle ilgili bilgiler veren İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu da, başka bir yerde horoz kutlamak için şenlik yapılmadığını dile getirerek, "Sivrikaya' da 13. kez yaptığımız Dağ Horozu Şenliği bildiğim kadarıyla dünyada tek. Başka bir yerde horoz korumak için şenlik yapılmıyor. 2005 yılında başlattığımız şenliğe her geçen gün daha çok katılımla devam ediyor. Türkiye'nin birçok yerinden Dağ Horozu görmek için ilçemize gelen misafirler oldu. Burada şenliği yaymayı planlayarak yalnız dağ horozunu göstermek değil doğal güzellikleri olan diğer yayla ve dağlara araçlarımızla tur imkanı sağladık. Gelen misafirler Anzer'i, Petran'ı, Kabahor'u, Demirkapı ve Vaşa yaylasını, Ovit'i Çağrankaya'yı görmek için 3 günlük bir program dahilinde hazırlıklar yaptık" ifadelerini kullandı. - RİZE