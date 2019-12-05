13. Ankara startup zirvesine geri sayım

05.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:23

Bilkent Genç Girişimciler Kulübü (YES tarafından düzenlenen 13. Ankara Startup Zirvesi, 15 Aralık 2019 Pazar günü Bilkent Otel'de düzenlenecek. "Üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen en büyük girişimcilik etkinliği" olma özelliği taşıyan etkinlik, "Ankara'nın da en büyük girişimcilik zirvesi" olarak ekosistemin zirvesinde yer alıyor.

Türkiye, sanayi devriminde hak ettiği yeri alamadı. Endüstri 4.0 yani 4. Sanayi Devrimi olan internet devriminde hak ettiği yerde olmalı. Ekosistem Endüstri 5.0'a doğru yol alırken, yeni fikirlere ihtiyaç var. Bilkent Genç Girişimciler Kulübü'nün öncülük ettiği zirve; melek yatırımcıları, yatırım gruplarını ve web-mobil tabanlı projeleri olan girişimciler için oldukça önemli. Etkinlik, kâr amacı gütmüyor. Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan zirvede, fikri olan her girişimci yeni bir başlangıca start verecek. Katılımcılara girişimcilik ekosistemini tanıtan zirve, girişim temelinde kariyer hedefi ortaya koyuyor. Özellikle üniversite öğrencileri için geniş bir vizyon sunuyor. Her girişimci fikrin yer bulabildiği zirvede en sürdürülebilir startuplar ekosistemdeki yerini alıyor.

İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ

Zirvenin öğleden önceki bölümünde iş dünyasının önemli simaları başarılarını ve başarısızlıklarını paylaşacak. Bir zamanlar tutunamayan fikirlerin hikayesi ile şaşıracaksın. Girişimci isimlerin konuşmacı olduğu panellerde gelecekle ilgili planlarını gözden geçireceksin. Zirvede öğleden sonraki bölümünde Startup Finalist Battle'a ve Elevator Pitch'e seçilmeye hak kazanan startuplar, görücüye çıkacak. Dereceye giren startuplar, yatırımcı ve jüri karşısında sunumla tanıtılacak. Daha sonra jüri, en dikkat çeken startupları seçecek.

ÖZEL ÖDÜLLER

Özel ödüllerle girişimlerin gelişimlerini destekleyen Ankara Startup'ta bir startup Bilkent Cyberpark'ta ofis sahibi olacak. Bir startup ön kuluçka kazanırken, başka bir startup E-CO Consulting & Coaching tarafından fizibilite ve rapor hizmeti ile ödüllendirilecek. Üç startupa Türkiye İş Bankası tarafından düzenlenen Workup Girişimcilik Programı'nın sunum gününe davetiye verilecek; üç startupa da Growth Circuit Türkiye Hızlandırma Programı ödülü hediye edilecek. Bir startupın da 3 aylık CoZone Co-Working üyeliği kazanacağı Ankara Startup'ın en büyük ödülü katılımcıların kazanacağı yeni fikirler olacak.

13. Ankara Startup Zirvesine yer alacak konuşmacı ve panelistler; Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Ülke Direktörü Dr. R. Erdem Erkul, Google Kurumsal Satış Direktörü Uğur Osmanlıoğlu, Pronet Kurucu Ortağı Alp Saul, Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik, İş Bankası Workup Program Lideri Emrah Koktekin, 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, Oracle Stratejik Girişimler Müdürü Sena Aydoğan, Pixery Kurucusu & CEO'su Kemal Uğur, Insider Kurucu Ortağı Muharrem Derinkök, Galata Business Angels'tan Melek Yatırımcı Ömer Faruk Akarca, Revo Capital'dan Arın Özkula ve Picus Security Kurucu Ortağı ve CTO'su Volkan Ertürk.

800 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KATILIYOR

Ankara Startup'a yerini ayırdık. Fikrin varsa, çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 800 kişi katılacağı etkinlikte yerin hazır! Ankara Startup, her yıl 100'den fazla startup başvurusu alıyor. Zirveye katılan startuplar arasında mücadele edecek 20 startup belirleniyor. Daha sonra seçilen 20 startup arasından finale kalan 8 startup seçiliyor. Bu 8 startup, yatırımcı karşısında görücüye çıkıyor. Diğer 12 startup ise, Elevator Pitch konseptinde jüri karşısında 1'er dakika içinde kendilerini ifade etmeye çalışıyor.

GİRİŞİMCİLİK HİKÂYELERİ ANLATILACAK

13. Ankara Startup'ta ekosisteminin gözde ve duayen isimlerini hikayelerine tanıklık edeceksin. Konuşmacılardan bazıları başarı, bazıları da başarısız girişimcilik hikayelerini anlatacak. Geleceğin girişimcileri, kurumsal firmaların girişimciliğe bakış açılarını işin uzmanından öğrenme fırsatı bulacaklar. Kendilerini ifade edebilen girişimci projeler, yatırım alabilecek ve girişimlerini büyütebilecek.

Ankara Startup, Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda düzenleniyor. Bilkent Cyberpark ve Bilkent TTO'nun daimî partner olduğu zirvenin diğer sponsorları da şunlar; İş Bankası Workup, Connected2.me, Pixery, Picus, Oracle Academy, Insider, Hacettepe Teknokent, TABIP. Ayrıca, Facebook da tanıtım sponsoru olarak Ankara Startup'a destek veriyor.

Kaynak: Bültenler