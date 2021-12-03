12 yerinden bıçaklayan komşusuyla aynı binada yaşıyor

ISPARTA'da 7 yıl önce annesinden nakledilen böbrekle yaşamını sürdüren yüzde 73 engelli Ali Korkmaz (38), kendisini 12 bıçak darbesiyle yaraladıktan 4 saat sonra serbest bırakılan komşusu emekli polis H.H.E ile aynı apartmanda oturmanın korkusuyla yaşıyor. Korkmaz, "Karşılaştığımız anlarda bana bakıp, bakıp sırıtıyor. Eşim günlerdir korkuyla yaşıyor. Gördüğünde tehditlerine, hakaretlerine devam ediyor" dedi.

Olay, 29 Ekim günü Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Fatma Korkmaz'dan 7 yıl önce nakledilen böbrekle yaşamını sürdüren yüzde 73 engelli Ali Korkmaz, 4 yıldır oturduğu apartmanda komşusu emekli polis H.H.E. ile karşılaştı. İddiaya göre H.H.E., Korkmaz'a küfredince tartışma çıktı. Korkmaz, daha önce de park halindeki motosikletinin kilidini kırıp, başka yere taşıdığı için tartıştığı H.H.E. tarafından bıçaklandı. Vücuduna 12 bıçak darbesi alan Ali Korkmaz'a ilk müdahaleyi, aynı apartmanda oturan doktor yaptı.

Doktorların riskli demesine rağmen hayatını hiçe sayarak böbreğini oğluna bağışlayan Fatma Korkmaz ise yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Oğlunun başına yeniden bir şey gelmesinden korktuğunu belirten Fatma Korkmaz, "Oğlumla komşumuz arasında öyle büyütülecek, adam bıçaklayacak kadar önemli bir konu yoktu. Ceviz kabuğunu doldurmayacak mesele yüzünden oğluma 12 bıçak darbesi vurdu. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Biz her gün ölüm korkusuyla yaşıyoruz. Tutuklansın, cezası verilsin" diye konuştu.