12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam

Ceyda Düvenci 10 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Melisa Akgün'ün ilk kez regl olduğunu belirterek "Bal köpüğüm artık genç kız" açıklamasını yapmıştı.

Büyük tepki çeken oyuncu dün de "Bu benim için ilk dişin çıkması, ilk adımların atılması gibi. Mahrem değil. Kutlamaya ve onurlandırmaya değer" dedi.

Ceyda Düvenci'nin Şubat 2013'te boşandığı eski eşi, Melisa'nın babası Engin Akgün ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

Posta'da yer alan habere göre, Akgün "Kızımı polemik konusu yaptırmam, medyada tartıştırmam. Ceyda'nın yaptığına doğru da demiyorum, yanlış da. Söyleyeceğimi Ceyda'ya söyledim zaten" dedi.

Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren konuyla ilgili Düvenci "Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir. Haftaya kızım için Anadolu'dan günümüze ulaşan kıymetli ritüellerle kutlama yapacağım. Çünkü artık bir genç kız. "

"Artık çocuk değil. Bedenini doğru anlaması ve sahip çıkabilmesi için, kendine kıymet vermesi için yapacağım bu ritüeli... Her evlat değişir, dönüşür... Regl olur, sünnet olur, mezun olur, aşık olur, evlenir, anne-baba olur... Tüm bu dönüşüm anları kıymetli ve kutlanasıdır. Tüm bu kutlama ritüelleri atalarımızdan bize mirastır. Bir çocuğun kendini koruyabilmesi, ailesinden gördüğü kıymetle oluşur" açıklamasını yapmıştı.