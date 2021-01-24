12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam

24.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:46

Ceyda Düvenci'nin eski eşi Engin Akgün, günlerdir 'regl' tartışmasıyla magazin gündeminden düşmeyen kızı ile ilgili çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu. Akgün, "Kızımı polemik konusu yaptırmam. Söyleyeceğimi Ceyda'ya söyledim zaten" dedi.

Ceyda Düvenci 10 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Melisa Akgün'ün ilk kez regl olduğunu belirterek "Bal köpüğüm artık genç kız" açıklamasını yapmıştı.

12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam

Büyük tepki çeken oyuncu dün de "Bu benim için ilk dişin çıkması, ilk adımların atılması gibi. Mahrem değil. Kutlamaya ve onurlandırmaya değer" dedi.

12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam

Ceyda Düvenci'nin Şubat 2013'te boşandığı eski eşi, Melisa'nın babası Engin Akgün ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam

Posta'da yer alan habere göre, Akgün "Kızımı polemik konusu yaptırmam, medyada tartıştırmam. Ceyda'nın yaptığına doğru da demiyorum, yanlış da. Söyleyeceğimi Ceyda'ya söyledim zaten" dedi.

12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam

Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren konuyla ilgili Düvenci "Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir. Haftaya kızım için Anadolu'dan günümüze ulaşan kıymetli ritüellerle kutlama yapacağım. Çünkü artık bir genç kız. "

12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam

"Artık çocuk değil. Bedenini doğru anlaması ve sahip çıkabilmesi için, kendine kıymet vermesi için yapacağım bu ritüeli... Her evlat değişir, dönüşür... Regl olur, sünnet olur, mezun olur, aşık olur, evlenir, anne-baba olur... Tüm bu dönüşüm anları kıymetli ve kutlanasıdır. Tüm bu kutlama ritüelleri atalarımızdan bize mirastır. Bir çocuğun kendini koruyabilmesi, ailesinden gördüğü kıymetle oluşur" açıklamasını yapmıştı.

12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam
12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam
Haber Yorumları (7)
HIMM: gereksiz bir açıklama ama düvenciyi severim. artık ne yiyorsak ne hormonlar giriyorsa vücuda . 12 yaş erken
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAKARYALI HATUN: Haklı.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YAĞMUR: Senin kızının regl olduğu kimi ilgilendiriyor. Belki ileriki zamanlarda senin kızın bu yaptığından utanacak
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ali Şansalan Josef De Souza Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 13:51:22. #1.16#
title