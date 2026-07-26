Ankara'da düğünde meşale patladı: Genç yaralandı

Ankara'da düğünde dans eden genç, ağzıyla tuttuğu meşalenin yüzünde patlaması sonucu yaralandı.

Olay, Pursaklar ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında dans eden bir genç elindeki meşaleyi yaktı. Bir süre müzik eşliğinde dans eden genç, meşaleyi ağzına aldığı sırada meşale aniden patladı. Yüzünden hafif yaralanan genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. O anlar ise düğüne katılan davetlilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı