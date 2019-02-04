12 Yaşındaki İlbey, Türkiye'nin En Genç 'Etik Hackeri' Olma Yolunda

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 5 yıldır bilgisayar sistemlerine ve ağ yapılarına oldukça meraklı olan 12 yaşındaki İlbey Özgen, Türkiye'nin en genç 'etik hacker'ı olmak için eğitimlere başladı.

Menteşe ilçesinde yaşayan Refika ve Muammer Özgen çiftinin tek çocukları İlbey, bilgisayara olan merakıyla çevresindekilerin dikkatini çekti. Menteşe Şahidi Ortaokulu'nda öğrenim gören İlbey Özgen, yakınlarının aracılığıyla Bodrum'da bilişim firması sahibi Mehmet Ali Demirci ile tanıştı. İlk görüşmelerinde İlbey'e, bilgisayar sistemleri hakkında birkaç soru soran ve uygulamalı olarak yapmasını isteyen Demirci, başarılı gördüğü İlbey'in yeteneğini geliştirmesi için gereken desteği vermeye karar verdi.

10 AY EĞİTİM ALACAK

Bir süre önce babası Muammer Özgen ile Bodrum'a gelen İlbey Özgen, kendisini Türkiye'nin en genç etik hacker'ı yapacak imzayı attı. ABD merkezli bir bilişim firması tarafından verilen uluslararası bir sertifika programına dahil olan İlbey Özgen, yaklaşık 10 aylık bir eğitim alacak. Özgen, eğitim sonunda gireceği sınavı başarıyla geçmesi durumunda ise Türkiye'nin en genç 'etik hacker'ı unvanını alacak.

İlbey'e destek olan bilişim firması sahibi Mehmet Ali Demirci, şunları söyledi:

"İlbey'i yaşıtlarından ayıran çok önemli özellikleri var. Ailesinin de desteği ile geçtiğimiz aylarda tanıştığımız İlbey'e CEHv10 (Certified Ethical Hacker) sertifikasyonu sürecinde destek olma kararı aldık. Bu kapsamda CEHv10 resmi eğitimi ve sınava giriş kuponu bilişim firmamız tarafından sağlanacak. İlbey aynı zamanda Türkiye'nin en genç sertifikalı etik hackerı olma yolunda adım atıyor. Benim tarafımdan koordine edilecek eğitimde ve sınava giriş sürecinde, ayrıca Muğla Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri de İlbey'e destek olacaklar. Eğitim sürecinde ağ taramalarından, DOS atak tiplerine, IoT cihazlarına sızmadan, kriptolojiye kadar 20 ana konunun eğitimini alacak. Eğitimleri, online video platformlarından, canlı e-eğitim metodu ile İngilizce ve Türkçe görecek. İlbey'in eğitiminin yaklaşık 10 ay olması planlanıyor. İlbey'i şimdiden attığı bu büyük adım için kutluyoruz. Eğitim dönemini başarıyla geçirmesini ve Türkiye'nin en genç sertifikalı etik hackeri olmasında desteğimizin sonsuz olduğunu belirtmek istiyoruz."

Mehmet Ali Demirci, CEHv10'un dünya genelinde en fazla tercih edilen siber güvenlik sertifikalarından birisi olduğunu, ayrıca İlbey'in sertifika programı dahilindeki tüm eğitim masraflarının kendilerinin karşılayacağını sözlerine ekledi.

- Muğla

Kaynak: DHA