12 yaşındaki Gaziantepli piyanist Kaan'ın gözü Londra'da
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12 yaşındaki Gaziantepli piyanist Kaan'ın gözü Londra'da

18.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:11
12 yaşındaki Gaziantepli piyanist Kaan'ın gözü Londra'da

Gaziantep'te bir süredir aldığı piyano eğitimini son 2 yılda elde ettiği uluslararası başarılarla taçlandıran 12 yaşındaki Kaan Baydemir, kendisini geliştirip dünyanın en iyi piyanistleri arasında yer almak istiyor.

Gaziantep'te bir süredir aldığı piyano eğitimini son 2 yılda elde ettiği uluslararası başarılarla taçlandıran 12 yaşındaki Kaan Baydemir, kendisini geliştirip dünyanın en iyi piyanistleri arasında yer almak istiyor.

Gaziantep'te, ailesinin, 6 yaşındayken zeka gelişimini desteklemesi için piyano eğitimi aldırmaya başladığı küçük piyanist, son 2 yılda elde ettiği başarılı sonuçlarla ailesini gururlandırıyor.

İlk yarışmasına 2019 yılında Almanya'da katılan Baydemir, birincilik ödülü aldıktan sonra adeta derecelere abone oldu.

Bu yarışmanın ardından Bulgaristan'da ikincilik elde eden küçük piyanist, Gaziantep Girişimci İşadamları Derneği tarafından "en genç yetenek" ödülünün de sahibi oldu.

Geçen sene Caspiart Competetion'da birinci, Ukrayna'da düzenlenen Art Nova'da ikinci, Azerbeycan'daki Ca Ave Musica'da ikinci, Savshinky Uluslarası Piyano Yarışması'nda üçüncü, ABD'deki bir yarışmada da ikinci olan Kaan, Ukrayna'daki Harmony Of Talents'da Grand Prize ödülü ile bazı yarışmalarda da jüri özel ödülüne layık görüldü.

Baydemir, AA muhabirine, 2017 yılından itibaren piyona çaldığını, son 2 yıldır da aktif olarak yarışmalara katıldığını anlattı.

Gelecekte yeteneğini daha da geliştirmek istediğini dile getiren Baydemir, "Benim hedeflerimden bir tanesi London College of Music sınavına katılacağım. Bu sınavı kazanırsam diplomam olacak ve bu da benim kariyerim için çok önemli olacak." dedi.

Geçen yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te beraber eğitim aldığı Hamit Erdem ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da kısa bir konser verdiklerini aktaran Baydemir, "Cumhurbaşkanımız bizi konser vermemiz için külliyeye davet etti ve yakında konser için Ankara'ya gideceğiz. İnşallah 23 Nisan'da külliyede konserimiz olacak." ifadelerini kullandı.

"Güzel yerlere geleceğinden endişemiz yok"

Piyano eğitmeni Renata Popovych Çavdar da Kaan'ın çok yetenekli bir çocuk olduğunu, beraber çalıştıkları ilk iki yılın çok yoğun geçtiğini ve devamında emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını kaydetti.

Kaan'ın her geçen gün seviyesini daha yukarılara taşıdığını söyleyen Çavdar, şöyle konuştu:

"Kaan böyle çalışmaya devam ederse çok güzel yerlere geleceğinden endişemiz yok. Kaan ile yarışmalara disiplinli şekilde çalışarak hazırlanıyoruz. Bazı zor eserler üzerinde de çalışıyoruz. Çünkü o çalışmalar Kaan'ın gelişimini hızlandırıyor. Kaan şu an her dönem ve tarzda eser çalabiliyor. O yüzden Kaan'ın gelişimi de hızlanıyor."

Gaziantep'te çocuklarla beraber senfoni orkestrası oluşturmakla ilgili hayalinin olduğunu anlatan Çavdar, kentte senfoni orkestrası olmadığı için başka bir şehirde böyle bir program hazırlamayı planladıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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