12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir kız çocuğunun, taş üzerine "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" notunu yazmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, notta ismi geçen şahsı Adana'da yakaladı.

Antalya'da bir kız çocuğunun, taş üzerine "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" notunu yazmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, notta ismi geçen şahsı Adana'da yakaladı. Şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından çocuğu cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinden geçen vatandaşlar bir taş üzerinde "Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" yazısını gördü. Taşı sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kişi, notun sahibin bulunmasını istedi. Bunun üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Ekipler, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.'nin, uzun süredir komşuları H.E.'nin (55) cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı belirlendi.

H.E.'nin peşine düşen polis ekipleri, şahsın Adana'ya taşındığını öğrendi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı. Yakalanan şahıs bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ertuğrul Gün/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 yıllık polis memuru, Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti
15 yıllık polis memuru, Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti
Taşa yazılan '12 yaşındayım, tecavüz ediliyorum' yazısı gerçek çıktı! Yıllardır komşusu tarafından istismar ediliyormuş
Taşa yazılan "12 yaşındayım, tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı! Yıllardır komşusu tarafından istismar ediliyormuş
Taşa yazılan 'Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum' yazısı polisi alarma geçirdi
Taşa yazılan "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum" yazısı polisi alarma geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Acun Ilıcalı Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 19:11:49. #1.15#

title