Miraç kandili gecesinde kılınacak nafile namazlardan birisi de 12 rekatlık namazlardır. Kaynak hadislere göre nafile namazları nasıl kılınır haberimizde anlatacağız. Peki, 12 rekatlık Miraç Kandili gecesi namazı ve tarifi nedir? 12 rekatlık Recebin 27. gecesinin namazı ve kılınış tarifi! 12 rekat namazda neler okunacak? İşte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2022 yılındaki Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 28 Şubat Pazartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece olmaktadır.

Miraç kandili gecesi : 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece

27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç kandili günü : 28 Şubat Pazartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

MİRAÇ KANDİLİ GECESİNDE KILINACAK 12 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ

12 REKATLIK 1. NAMAZ

Enes ibni Mâlik (Radıyallahu Anh) 'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Receb'de bir gece vardır ki onda amel edene, 100 senelik haseneler yazılır. O, Receb'in bitmesine üç gece kaladır. Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta 1 Fatiha ve Kur'an'dan bir sûre okur, her 2 rekatta oturup teşehhüd (tahiyyat ve salli-barik) okur ve sonlarında selam verirse, sonra 100 kere :

[Sübhanellahi velhamdülillahi velê ilêhe illallahu vellahuekber]

Anlamı : 'Allah-u Te'ala'yı tesbih eder ve O'na hamdederim. Allah-u Te'ala'dan başka hiç bir ilah yoktur. Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür.' deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, akabinde de Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e 100 defa salat okursa ve ardından bu kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir mâsiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah-u Te'ala onun bütün dualarını kabul eder."

(Kaynak : el-Beyhakî, Fezâilü'l-evkât - Şu'abü'l-iman - İbnü Asâkir, el-Emâlî, Fazlu Receb)

12 REKATLIK 2. NAMAZ

Muhammed ibni Hatîruddin Hazretleri'nin nakline göre ise; Recebi Şerif'in 27. gecesi yatsıdan sonra 3 selamla 12 rekat kınılır. Yani 4 rekatta bir selam verilir. Kıraat olarak Kur'an-ı Kerim'den kolaya gelen okunabilir. Namaz bitiminde 100 kere:

[Sübhânallahi velhamdülillâhi velâilâhe illallahüvellahüekber. Velâhavle velâguvvete illâbillahil aliyyilazîm]

zikri okunur. Ardından 100 kere:

[Estağfirüllah]

diye istiğfar edilir. Sonra 100 kere de salevat-ı şerife siğalarından herhangi biri okunur. Her kim bunu yapar da ardından secdeye kapanarak Allah-u Te'ala'dan bir hâcetini isterse Allah-u Te'ala onun hacetini görür.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevâhiru'l-hams)

Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

MİRAÇ GECESİ 12 REKATLIK NAMAZ NE ZAMAN KILINIR?

Yukarıda anlattığımız bu namazlar 27 Şubat Pazar 2022 günü akşam namazı okunduktan sonra kılınmaktadır. 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece bu namazları kılabilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

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