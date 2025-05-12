12 MAYIS NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 12 Mayıs 2025 bugün ne günü?

12 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 12 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 12 Mayıs tarihinde neler oldu? 12 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 12 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

12 MAYIS NE GÜNÜ?

Her yıl 12 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Hemşireler Günü, modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in doğum günü anısına tüm dünyada kutlanır. Bu özel gün, hemşirelerin sağlık sistemine katkılarını vurgulamak, onların özverili çalışmalarını takdir etmek ve mesleki sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenir.

Uluslararası Hemşireler Günü

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle anılan bu gün, hemşirelik mesleğinin toplum sağlığı açısından taşıdığı önemi bir kez daha hatırlatır. Özellikle pandemi döneminde gösterdikleri fedakârlıkla takdir toplayan hemşireler, sağlık sisteminin bel kemiği olarak görülmektedir.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1621 - Piteå, İsveç'te şehir konumuna alındı.

1820 - Modern hemşireliğin kurucusu, Kırım Savaşı sırasında Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'nda da görev yapan İngiliz hemşire Florence Nightingale, İtalya'nın Floransa kentinde doğdu. Kendisine "Lambalı Kadın" adı takılmıştı.

1871 - Paris Komünü, ayrılık halinde kadınlara nafaka hakkı tanıdı.

1881 - Fransızlar tarafından işgal edilen Tunus'ta, Bardo Antlaşmasıyla Tunus Fransız Protektorası kuruldu.

1916 - İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan eden Paskalya Ayaklanması'nın öncüsü ve İrlanda'nın ilk marksist işçi önderlerinden James Connolly kurşuna dizildi.

12 MAYIS NE GÜNÜ

1929 - İlk Tıp Bayramı, Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.

1939 - Türk- İngiliz ortak bildirisi imzalandı.

1939 - İzmit Gölcük'te liman ve tersane inşa edilmesi ile ilgili olarak bir Alman grubuyla sözleşme imzalandı.

1940 - Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Tekirdağlı Hüseyin, altıncı kez başpehlivan oldu.

1947 - İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nde yetişen 10 sanatçının oluşturduğu, "Onlar Grubu" kuruldu.

1949 - Sovyetler Birliği'nin 11 ay süren Berlin ablukası kalktı.

1951 - Yıkıcı gücü, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaların 100 katı büyüklüğünde olan ilk hidrojen bombası denemesi, Büyük Okyanus'taki Eniwetok Atolü'nde yapıldı.

1965 - Doğu Pakistan'da (bugünkü Bangladeş) kasırga çıktı: 10 binin üzerinde insan öldü.

1965 - Sovyet uzay aracı "Luna 5", Ay yüzeyine çarptı.

1965 - Batı Almanya ile İsrail arasında diplomatik ilişki kuruldu.

1967 - CHP'den ayrılan Turhan Feyzioğlu ve arkadaşları, Güven Partisi'ni kurdu.

1967 - Pink Floyd grubu, Birleşik Krallık'ta "Queen Elizabeth Hall"da, Dünyada ilk "quadrofonik" rock konserini düzenledi. Quadraphonic sistemde ses, dört ayrı hoparlör grubuna, dört ayrı kanaldan gönderiliyordu.

1976 - Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Türkiye'de büro açma isteği kabul edildi.

1978 - Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nca, liselerde okutulan ahlak dersi ve müfredat programları ile ders kitapları uygulamadan kaldırıldı.

Tarihte bugün ne oldu

1978 - Ankara'nın Dışkapı semtindeki YIBA Çarşısı, tüp patlaması nedeniyle yandı: 49 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

1979 - TÜSİAD, gazetelere "Gerçekçi Çıkış Yolu" başlıklı, Ecevit Hükûmeti'ni eleştiren tam sayfa ilan verdi.

1992 - Nelson Mandela, Uluslararası Atatürk Barış Ödülü'nü insan hakları aksatımları nedeniyle geri çevirdi.

1994 - Kayıp olan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Erdoğan, başına iki kurşun sıkılmış halde ölü bulundu.

1998 - İstanbul'da, Hollanda ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu, deniz yoluyla İtalya ve Hollanda'ya gönderilmek istenen, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in amcasının oğlu Nizamettin Baybaşin'e ait 10 trilyon lira değerinde eroin ve afyon sakızı ele geçirildi.

1998 - Silahlı saldırıya uğrayan İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal, ağır yaralandı.

2001 - TBMM'de Türk Telekom'un özelleştirilmesine olanak sağlayan Telekom Yasası, 209 oyla kabul edildi.

12 Mayıs 2025 bugün ne günü

2002 - Eski ABD Başkanlarından Jimmy Carter, Küba'ya gitti. Carter, 1959 devriminden beri Küba'yı ziyaret eden ABD Başkanlığı yapmış ilk siyasi şahsiyet oldu.

2005 - AİHM, Abdullah Öcalan'ın yargılanmasında, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılama, uzun süre gözaltında tutma, idam cezası ile yargılamayı düzenleyen üç maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanmasını tavsiye etti.

2006 - Almanya'da Stern dergisinin her yıl verdiği "Basın ve Düşünce Özgürlüğü Ödülü", Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'e verildi.

2006 - Batı'nın, Hamas Hükûmetine verdiği ambargo cezası, Filistin halkını açlıkla vurdu.

2005 - Taşucu'nda, Taşucu Atatürk Evi açıldı.

2008 - Çin'de Siçuan depremi: Yaklaşık 70.000 kişi öldü.

2010 - Rusya ile Türkiye arasında vize anlaşması imzalandı.