12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

ŞANLIURFA'ya 30 kilometre mesafedeki ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan 12 bin yıllık geçmişe sahip UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de sıcak hava balonu uçuşları yeniden başladı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'ya 30 kilometre mesafedeki ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan 12 bin yıllık geçmişe sahip Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de sıcak hava balonu uçuşları yeniden başladı. Haftanın 3 günü, yaklaşık bin lira olan balon uçuşlarına katılmak isteyenler, gün doğumundan önce Göbeklitepe'ye akın ediyor.

Göbeklitepe'de sıcak balon uçuşlarını yeniden başlaması, turizmi de hareketlendirdi. Sabah erken saatlerde balon uçuşu için tarihi alana gelenler, Göbeklitepe'yi bir de havadan izleme fırsatı yakalıyor. Sıcak balon uçuşuna katılmak ve tarihi alanı yakından görmek için gelen Şadiye Yıldız, "Burası çok güzel ve müthiş bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken tarihi bir yer. Göbeklitepe'de balon uçuşları cazibeyi daha artırıyor. Bölgede halen devam eden kazılar ve balon uçuşları, turizmi daha çok etkileyecektir" dedi.

'GÖKYÜZÜNDEN İZLEMEK MUHTEŞEM'

Malatya'dan Şanlıurfa'ya gelerek Göbeklitepe'yi ziyaret ettiklerini belirten İbrahim Beyoğlu, "Burası beklentimizin çok üstünde bir yer. Burada balon uçuşlarının başlaması çok güzel oldu. Bölgede bu tür faaliyetlerin yapılması daha çok ışık tutmuş olur. Gökyüzünden 12 bin yılık öncesine dayanan bu yapıları izlemek tarifi oldukça muhteşem bir duygu oluşturuyor" diye konuştu.

'YUKARIDAN BAKMAK FARKLI BİR TECRÜBE'

Göbeklitepe'ye 3'üncü defa geldiğini aktaran İsa Aban ise şunları söyledi: "Burası önemli bir yer. Kültürel tarihi bir mirastır. Eşim ve çocuğumla beraber buraya geldik. Burada balon uçuşları başlamasının turizm açısından oldukça getirisi olacağını düşünüyorum. Gökyüzünden burayı izlemek daha güzel bir tecrübece olacaktır. Balon uçuşları bölgeye daha çok katkı sağlayacaktır."


12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa Ceylanpınar'da okul çevresindeki çöplerin öğrencilere toplatıldığı iddiası

Şanlıurfa Ceylanpınar'da okul çevresindeki çöplerin öğrencilere toplatıldığı iddiası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Oğuzhan Asiltürk
Magazin Bülent Ersoy Seda Sayan
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Mehmet Topal Fatih Terim
Tüm Haberler Zafer Kurugöl Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 11:25:55. #1.12#