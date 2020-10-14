12.5 yıl hapis cezası alan Kadir Şeker'in ailesi isyan etti: Oğlum zarar gören birini kurtarmak için kendini feda etti

Özgür Duran'dan şiddet gören kadını korumak isterken Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker, 12,5 yıl hapis cezası aldı. Şeker'in acılı annesi karara itiraz edeceklerini söyleyip "Oğlum bunları hak etmedi" derken babası ise "Kadir, zarar gören birini kurtarmak için kendini feda etti" dedi.

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker (20), suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 12,5 yıl hapse çarptırıldı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kadir Şeker, karar açıklanmadan mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulduğunda, ''Yardıma ihtiyacı olan bir kadının yanına gittim. Yanlarına gittiğimde konuşuyorlardı. Bir sorun olmadığını fark edince ayrılmak istedim. Arkamdan gelip, saldırdı. Boğazımı sıkıp, nefesimi kesti. Düştük. Oradan ayrılırken yaralı olduğunun farkında değildim. Hayatını kaybettiği için çok üzgünüm'' dedi.

"ZARAR GÖREN BİRİNİ KURTARMAK İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ"



Hürriyet'in haberine göre Kadir'in babası Cengiz Şeker, "Kaderimizde bu varsa çekeriz. Ben çocuğumun suçsuz olduğuna inanıyorum. Kasten adam öldürme iddiasını kesinlikle reddetmiyorum. Bu bir kaza… Ama kanun başka ise onu bilmiyoruz. Kadir eğer kasten adam öldürse ben zaten onu ellerimle mahkemeye teslim eder, cezasını çekmesini isterim. Bundan sonra istinafa gideceğiz. Hakkımızı arayacağız. Çünkü Kadir bir insanlık yaptı. İyilik yapmak kastıyla hareket etti amacı birini öldürmek veya zarar vermek değildi. Zarar gören birini kurtarmak için kendini feda etti. Karar duruşması önce Kadir aleyhine bir karalama kampanyası başlatılmıştı. Kamu vicdanı da bu karardan rahatsız olacak, buna eminim" ifadelerini kullandı.

"ŞAHİTLER SÖYLÜYOR; KADİR GİDERKEN ARKASINDAN SALDIRMIŞ"

Anne Zeliha Şeker ise "Söyleyecek sözüm yok. Yargılama adil olmadı. Kadir bunu kesinlikle hak etmedi. Duruşmada doğru dürüst göz göze bile gelemedik. Çok üzgündü. Sadece giderken arkasından görebildim. Karşı taraf birçok asılsız şeyler söylüyor. Onlar sorgulanmıyor. Mahkeme neden böyle bir karar verdi anlayamıyorum. Oğlum orada bir can kurtarmaya çalıştı. Kadir'in bir kastı yok ki. Şahitlerin ifadeleri var. Kadir giderken Kadir'e arkadan saldırıyor. Bu halde nasıl Kadir kasten öldürmüş oluyor. Bize göre Kadir'e verilebilecek en ağır ceza verildi. Bu karara bir anlam veremedik. İtiraz edeceğiz..." dedi.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Kadir Şeker'in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma sonrası açıklama yaptı. Böyle bir karar beklemediklerini ifade eden Aladağ, karara itiraz için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.