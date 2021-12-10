114 aday memur yemin ederek asaletlerini aldı

SAMSUN (Habermetre) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl 114 personel Kpss puanına göre memurluğa alındı. 1985 yılından bu yana ilk kez sınavla alım yapan Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayan personelin aday memurluk süreci tamamlandı. Bugün Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen törende 114 kişi yemin ederek asaleten memur oldu. Yemin törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

'YENİ BİR HAYATA BAŞLAMIŞ OLDUNUZ'

Törende konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, KPSS puanı ile alınan 114 personelin asaleten atamalarının yapıldığını belirterek, "Yeni bir hayata başlamış oldunuz. Samsun'dan ve Samsun dışından da arkadaşlarımız var. Bir yıllık başlangıç döneminizde de gözlemledik, izledik ve hakikaten burada insanlarımıza, şehrimize, ülkemize, gelecek nesillerimize hizmet etme noktasında bugün artık tescili gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

'GAYRET İÇİNDEYİZ'

Başkan Demir, 1 yıllık çalışma döneminin 114 personel açısından çok verimli geçtiğini kendilerine birçok eğitim verildiğini dile getirerek, "Akşam eve gittiniz kendi alanınızla ilgili o gününüzü nasıl geçirdiniz onu düşünerek başınızı yastığa koyun. Ben bunu hala bütün ömrüm boyunca yapma gayreti içerisinde olan birisi olarak söylüyorum. Belediyede işim bitti eve giderken o gün ne oldu, ne yaptım, nerede aksaklık oldu, o hesabı yapmadan bir gece uyumuyorum. O gün birisinin kalbini mi kırdım, o gün bir yerde eksik mi davrandım, o gün yapmam gereken işi yarına mı bıraktım, ben bu hesabı yapmazsam benim adıma bu hesabı yapacak şu anda yok ki. Seçimde halk yapacak o hesabı. Ama seçime kadar ben yapmak zorundayım. Böyle bir gayretle beraber, faydalı olma gayreti içerisindeyiz" diyerek en iyi performansı beklediğini ifade etti.

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