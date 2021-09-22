112'yi aramayan muhtara hakimden tepki: 'İyi ki bizim mahallenin muhtarı sen değilsin' - Haberler
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112'yi aramayan muhtara hakimden tepki: "İyi ki bizim mahallenin muhtarı sen değilsin"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
112'yi aramayan muhtara hakimden tepki:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 7 Temmuz günü alkollü sürücünün çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin'in yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili duruşmasında taraflar hakim karşısına çıktı.

YENİKÖY (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 7 Temmuz günü alkollü sürücünün çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin'in yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili duruşmasında taraflar hakim karşısına çıktı.

İlk duruşmada Oğuzhan Kemçin'e çarpan Mestan Göksal'ın, ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine gittikleri halde 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı. İkinci duruşmada Yeniköy Muhtarı Bayram Güner'in korktuğu ve heyecanlandığı için 112'yi aramadığını söylemesine mahkeme hakimi tepki gösterdi. Hakim muhtara, "Mahalleyi sana teslim ediyorlar. Korktum ne demek. İyi ki bizim mahallesinin muhtarı sen değilsin" dedi.

Sanığın olay yerine giden ailesi ve akrabaları dinlendi

17 yaşındaki Oğuzhan Kemçin'in ölümüyle ilgili davada tutuklu yargılanan sanık Mestan Göksal, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede Mestan Göksal ile olay yerine giden sanığın dayısı Yeniköy Muhtarı Bayram Güner, sanığın babası Hasan Göksal, annesi Fatma Göksal ve sanığın anneannesi Fatma Güner dinlendi. Davada henüz otopsi raporunun düzenlenmediği, HTS ve kamera kayıtlarının geldiği bilgisi verildi.

Duruşmada sanığın anneannesi, olay gününü anlattıktan sonra muhtar olan oğlunun 112'yi aradığını söyledi. Sanık Mestan Göksal'ın babası Hasan Göksal ise oğluyla birlikte bisikletle olay yerine gittiklerinde Oğuzhan Kemçin'in kolunu gördüğünü söyledi ve olay yerine hep birlikte üçüncü kez gittikleri süreci anlattı.

Annesi ise "Olay yerine hep birlikte gittik. Çocuk çok uzaktaydı. Çocuğum ses ver, seni hastaneye yetiştireceğiz dedim" diye konuştu.

Hakimden muhtara tepki

Duruşmada son olarak Yeniköy Muhtarı Bayram Güner dinlendi. Güner yaşadıkları süreci anlattıktan sonra 112 ile konuşmaya fırsat olmadan polis ekiplerinin geldiğini dile getirdi. Muhtar hakimin kamu görevlisi olarak neden 112'yi aramadın sorusuna ise, "Korktum, heyecanlandım. Ondan aramadım" cevabını verdi. Muhtarın konuşmalarına mahkeme hakimi tepki gösterdi. Hakim muhtara, "Mahalleyi sana teslim ediyorlar. Korktum ne demek. İyi ki bizim mahallenin muhtarı sen değilsin" dedi. - MUĞLA

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