Valiliğimiz koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Yapımını Üstlenen Hayırseverlere Teşekkür Programı düzenlendi.

Meram Devlet Hastanesinde düzenlenen programda konuşan Vali Vahdettin Özkan; "Hükümetimiz; her bireyimizin sağlığına ilişkin yüksek derecede duyarlılık göstererek, kaynakları yerli yerinde kullanarak, tüm mahallelerimizin en ücra noktalarına kadar sağlık merkezleri, hastaneler, acil müdahale merkezleri ile yaygın bir ağ oluşturmuştur. Bu yapılar üstün teknolojik altyapı ile donatılarak hizmete sunulmuştur. Bu hizmetlerden dolayı devletimize, hükümetimize ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. " şeklinde konuştu.

Vali Özkan: "Fedakar sağlık çalışanları, insanlığa en güzel, en kutsal, en hayati hizmeti sunmaktadırlar. Bunu, en iyi şekilde pandemi döneminde gösterilen olağanüstü çaba ile müşahede ettik. Devletimizin sağlık hizmeti alanında yapmış olduğu büyük yatırımları ile sürdürülebilirliği, etkinliği, yaygınlığı ve ulaşılabilirliğini pekiştirirken hayırseverlerimizinde sunmuş olduğu katkı, bu hizmeti son derece kıymetli ve insani kılıyor. Bu kutsal hizmetlerin yürütülmesinde, adeta yarışır bir şekilde sundukları katkıdan dolayı tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Yardımlaşma ve dayanışma kadim kültürümüzün bize kazandırdığı manevi bir zenginliktir. Şehrimizin bize yüklemiş olduğu misyonla yapacağımız katkı verilen hizmeti daha kıymetli bir hale getirmektedir. " dedi.

Programın sonunda, sağlık istasyonlarını yenileyen ve yapımına katkı sunan hayırseverlere protokol üyelerince plaket takdim edildi.

Programa; Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Uzbaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Eray Çınar, hayırsever vatandaşlarımız ile istasyonlarda görev yapan 112 Acil Servis çalışanları katıldı.

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