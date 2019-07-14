11 Yaşındaki Çocuğun Elindeki iPhone 6, Alevler İçinde Kaldı

Son zamanlarda fazlasıyla artan ve maalesef artık aşina olduğumuz telefonların yanma konusu bir kez daha gündeme geldi, bu sefer haberler Kaliforniya'dan. Son raporlara göre iPhone 6, kendi kendine kıvılcımlanmaya ve yanmaya başladı.

Kayla Ramos isimli 11 yaşındaki bir kız çocuğunun anlattığına göre, telefon elindeyken bir anda kıvılcımlar çıkmaya başlıyor. Ramos, doğal olarak korkuyor ve telefonu odaya doğru fırlatıyor, sonrasında ise bir battaniyenin üstüne düşen telefon alevler içinde yanmaya başlıyor. Fotoğraflarda ise telefonun bataryasının resmen küle döndüğü açık bir şekilde görülüyor.

Ramos, telefonu genellikle YouTube'da video izlemek için kullandığını ve küçük kardeşlerinin genelde oyun oynadığını belirtti. Kayla Ramos'un annesi ise telefonda hiçbir şekilde orijinal olmayan şarj kabloları kullanılmadığını ve telefonun üçüncü taraf tamire uğramadığını belirtti. Ramos'un annesinin söylediğine göre annesi Apple ile iletişime geçmiş. Şirket ise geçmiş olsun dileklerini iletip aileye yeni bir telefon göndererek yanan telefonu inceleme altına aldı.

Bu, ilk defa gördüğümüz bir iPhone yanma vakası değil. Geçen sene aralık ayında bir adamın cebinde bulunan iPhone XS Max alev almış ve patlamıştı. O olaydan hemen bir ay öncesinde de bir iPhone X'un iOS 12.1 güncellemesini yaparken ateşlendiği haberini almıştık. Elbette yanma haberlerini yalnızca Apple cihazlarından almıyoruz. Yakın zamanda birden fazla OnePlus One cihazının Hindistan'da yandığı haberlerini de almıştık.