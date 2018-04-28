11 Ülkeden 36 Yazar ve Gazeteci, Diyarbakır'da

Diyarbakır Turizm Platformunca, turizmde hedeflenen 1 milyon turiste ulaşmak ve uluslararası arenada tanıtımı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon kapsamında 11 ülkeden, 19'u yabancı 36 yazar ve gazeteci kente geldi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansının da yer aldığı Turizm Platformunca düzenlenen "İnsanlığın Uygarlığa İlk Büyük Adımı Diyarbakır" temasıyla kente gelen yazar ve gazeteciler, Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen panele katıldı.

Panelde konuşan Vali Yardımcısı Hacı Hasan Gökpınar, yurt dışından gelen misafirleri kentte ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyarbakır'ın 13 bin yıllık tarihi geçmişe sahip, 33 medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu belirten Gökpınar, "Diyarbakır açık hava müzesi konumundadır. Şu anda arkeolojik kazılarına devam ettiğimiz Zerzevan Kalesi, Diyarbakırımızın güzel birikimine katkı sağlayacaktır." dedi.

Almanya, İsveç, Mısır, Fransa, İtalya, Rusya ve Ukrayna'dan yazar ve gazeteciler, panelin ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel değerleri ile son yıllardaki arkeolojik kazı çalışmalarıyla sırları açığa çıkarılan Zerzevan Kalesi'ni ziyaret edecek.