Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "11 İlçeye 11 Okul" projesi kapsamında yapımı tamamlanan Marmaraereğlisi Atatürk İlkokulu'nun devir teslim töreni gerçekleştirildi.



Okulun bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ'ın her gün yoğun olarak ve yılda Marmaraereğlisi ilçesinin nüfusu kadar göç alan bir il olduğunu söyledi.



Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "11 İlçeye 11 Okul" projesini taktir ve beğeni ile karşıladığını belirterek, "Burada bulunmaktan çok mutluyum. Bu okulumuzun temelini bir yıl önce yine bir törenle atmıştık. Şimdi de inşaatı bitti ve devir teslimini gerçekleştiriyoruz. Buranın, güzel bir eğitim yuvası haline geleceğinden hiç şüphemiz yok. Proje kapsamında 10 ilçede 10 okulumuzu teslim aldık. Bir tek Saray'daki kaldı, onu da kısa süre sonra teslim alacağız. Bundan sonra teslim aldığımız bu binaları eğitim öğretim yuvası haline getirmek bizlerin görevi. Üzerimize düşen her şeyi yapacağız." dedi.



Tekirdağ genelinde 47 okulun yapımının sürdüğünü ifade eden Ceylan, bu okulların bitirilmesinin ardından 900 dersliğin daha var olanların üzerine ekleneceğini açıkladı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise kente yeni bir eğitim yuvası kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.



Albayrak, Marmaraereğlisi'nin yaz ve kış nüfuslarının arasında büyük farklılıklar olduğuna dikkat çekerek, "Bu ilçemizin nüfusu 25 bin civarında. Ancak, yaz aylarında sahil bölgesi olduğu için nüfus çok daha fazla artıyor. Burada, belediyecilik hizmetleri gerçekten zor. İller Bankası'ndan 25 bin nüfusa göre ödenek alan bu belediyemiz hizmetlerine, yaz aylarında 100 bini aşkın nüfusa rağmen, zor şartlarla ama halkı mağdur etmeden devam ediyor. Tekirdağ ili çok nüfus artışı yaşandığı ve iç göç aldığı için her yıl derslik ihtiyacı yaşanan bir bölge. Bunun için devletin yanı sıra biz de belediye olarak ilçelerimize okul yapmayı planlarımıza koymuştuk. Şimdi 10 ilçemizdeki okulumuzu teslim ettik. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.



Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan da eğitimin olmazsa olmazları arasında yer aldığını dile getirdi.



Kendisinin 20 yıl önce göreve ilk geldiğinde ilçede sadece 2 ilkokul ve bir lise olduğunu anlatan Uyan, kısa sürede ekibi ile birlikte ilçe genelinde bir eğitim seferberliğine başladıklarını vurguladı.



Uyan, şunları söyledi:



"İlçemizde seçildiğimizde ve göreve geldiğimizde çok az okul vardı. Kolları sıvadık ve araştırmalara başladık. İlçemizin eğitimde daha da geri kalmaması için, okul yapmak için start verdik. İlçemizde, son birkaç yıldan bu yana eğitimde devrim niteliğinde gelişmeler yaşıyoruz. Bugün devir teslimini yaptığımız bu okulumuzun arsası yaklaşık 5bin 795 metrekare, yaklaşık 6 trilyon maliyeti var. Bunu biz okul için verdik. Büyükşehir belediyemiz de üzerine okul yaptırdı. Şimdi de devlete devrediyoruz. Eğitime daha çok önem veriyoruz."



Konuşmaların ardından Tekirdağ Müftüsü Mehmet Bağcı tarafından dua edildi ve kurdele kesildi.



Törene, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, CHP Tekirdağ Milletvekillleri Faik Öztrak ve Candan Yüceer ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.