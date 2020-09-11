11 Eylül saldırısı nedir, ne zaman oldu? 11 Eylül saldırısını kim yaptı? 11 Eylül saldırıları görüntüleri
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11 Eylül saldırısı nedir, ne zaman oldu? 11 Eylül saldırısını kim yaptı? 11 Eylül saldırıları görüntüleri

11 Eylül 2001'de ne oldu? 2001 yılında gerçekleşen ABD'nin finans merkezlerine yönelik saldırı sonrası 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti ve ABD milyarlarca dolar maddi hasar gördü. Ayrıca 11 Eylül saldırıları ile dünya düzeni tamamen değişti. İşte, 11 Eylül saldırıları detayları...

11 Eylül saldırısı nedir, ne zaman oldu? 11 Eylül saldırısını kim yaptı? 11 Eylül saldırıları görüntüleri
11.09.2020 08:56 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:01

Amerika Birleşik Devletleri'nde New York, Washington ve Pennsylvania olmak üzere üç farklı noktaya kaçırılan 4 uçakla yapılan terör saldırısıdır. Bunlarla birlikte dünya düzeni değişti, Irak'ta karışıklık arttı, binlerce insan hayatını kaybetti ve İslamafobi ilerledi.

11 EYLÜL SALDIRISI NEDİR, NE ZAMAN OLDU?

El-Kaide'ye bağlı eylemciler tarafından kaçırılan uçakların 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki farklı hedefe intihar saldırısı düzenlemesiyle gerçekleşen koordineli dört saldırı. ABD, tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kabul edilen 11 Eylül saldırıları, dünyanın seyrini değiştirdi.

ABD ekonomisinin uğradığı maddi zarar 120 milyar doların üzerinde hesaplanırken saldırıların New York şehrinde ve altyapısında yarattığı maddi hasar ise 60 milyar dolardan fazla. 11 Eylül saldırıları, dünyada güvenlik politikaları ve diplomasi alanında birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Bu nedenle birçok kişi tarafından "dünyanın değiştiği gün" olarak ifade edilir.

11 EYLÜL 2001'DE NE OLDU?

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait kaçırılan yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

11 Eylül saldırısı nedir, ne zaman oldu? 11 Eylül saldırısını kim yaptı? 11 Eylül saldırıları görüntüleri

Kuzey kulesi alevler arasında kalırken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer uçak da ilk saldırıdan tam 17 dakika sonra canlı yayında güney kulesine çarptı. İkiz kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından dakikalar içinde yerle bir oldu. İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı. Kaçırılan son uçak ise Pennsylvania eyaleti kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

11 EYLÜL SALDIRISINI KİM YAPTI?

2001 yılında gerçekleştirilen saldırı sonrası dünya düzeni baştan sona değişti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı 4 farklı saldırıyı kimin yaptığı ise olayın hemen ardından öğrenildi. Saldırıları El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin üstlendi. El Kaide lideri Usame bin Ladin, Obama'nın başkanlığının birinci döneminde ele geçirildi ve öldürüldü.

11 Eylül saldırısı nedir, ne zaman oldu? 11 Eylül saldırısını kim yaptı? 11 Eylül saldırıları görüntüleri

11 EYLÜL 2001 SALDIRILARININ ETKİLERİ

Afganistan'ın işgalinin ardından Bush yönetimi, 20 Mart 2003'te Irak'ta kimyasal silah bulunduğu gerekçesiyle ''önleyici savaş'' (preventive war) adı altında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan Irak'ı işgal etti ve Saddam Hüseyin'i devirerek idam etti.

ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından mezhep savaşlarıyla binlerce insan hayatını kaybetti. Ülke içinde etnik gerilimler arttı.

Ülkede 2005 yılında Kürtlere "Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi" adı altında yönetim şekli tanındı.

Milyarlarca dolara mal olan Irak'ın işgali aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasına ortam sağladı. DEAŞ'ın ortaya çıkması sonrası ise Irak halkına yönelik savaş suçları işlenmeye başladı.

11 Eylül terör saldırıların ardından başlayan ''yeni dünya düzeni'' terörle mücadelede yeni güvenlik stratejilerini de beraberinde getirdi.

11 Eylül saldırısı nedir, ne zaman oldu? 11 Eylül saldırısını kim yaptı? 11 Eylül saldırıları görüntüleri

Saldırılarla beraber sadece ABD'de değil tüm ülkelerde ulusal güvenlik algısı farklılaştı. Devletler ulusal güvenliğe daha fazla para ayırmaya başladı.

11 Eylül saldırıları başta ABD olmak üzere, Batı'da İslamofobi'nin giderek derinleşmesine neden oldu, medyada ''İslamcı terör'' ve ''radikal İslam'' kavramları daha sık yer almaya başladı.

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