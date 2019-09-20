105. dönem kaymakam adaylarından Bilecik'e ziyaret

20.09.2019 11:32

İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığınca düzenlenen 'Kuruluştan Kurtuluşa' gezisi kapsamında, 105. dönem kaymakam adayları Bilecik merkez ve Söğüt ilçesini ziyaret etti.



Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk tarafından karşılanan İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş ve 101 kaymakam adayı, sırasıyla Çelebi Mehmet Camisi, Kuyulu Mescit, Ertuğrulgazi Müzesi, Hamidiye Külliyesi, Ertuğrulgazi Türbesi ve Dursun Fakih Türbesi'ni gezdi. Daha sonra Bilecik kent merkezine geçen kaymakam adayları, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti.



"Başarının temel sırrı odaklanmaktır"



Kaymakam adaylarıyla Kent Ormanı'nda bir araya gelen Bilecik Valisi Bilal Şentürk, burada yaptığı konuşmada, başarının temel sırrının odaklanmak olduğunu ifade ederek, "Görev yapacağınız yerden giderken götürebileceğiniz sadece hatıralar ve dostluklar. Bu bizim mutlu olmamıza yeterli geliyor. Öncelikle işimizi severek yapacağız. İşimizi sevmek demek insanları sevmek demektir. Empati kurmayı unutmayalım. Çalışma arkadaşlarınızın huzurunu, mutluluğunu sağladığınız zaman, bir ekibe dönüşüyorsunuz. Hiçbir zaman geldiğimiz yeri unutmayacağız. Kamu yararına görevlerimizi ve hizmetlerimizi yapacağız. Önemsiz hiçbir iş yok. Her işi ve her insanımızı önemseyelim. Bundan almış olduğunuz eğitimlerle tecrübe kazandınız ve tecrübelerden yararlanarak doğruları yapacaksınız. Atandığınız ilçelerde ne yapabilirim düşüncesinde olun. Başarının temel sırrı odaklanmaktır. Sorumluluk aldığınız yerlerde ne yapabilirim diye sorgulayın. Sorguladığınız zaman çok geniş ufukların açıldığını ve kalıcı izler bıraktığınızı göreceksiniz. Empati kurmak, odaklanmak ve samimi olmak sizleri başarılı kılacaktır. Kalıcı iz bırakmaya çalışalım. Kaymakamlık mesleği buna müsaittir. Ülkemize ve insanımıza en iyisine layık olduğuna ona kavuşturabilecek bir iradeyle ve sevgiyle çalışalım. Farklı bölgelerde alacağınız görevlerde başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA