Küçükken İspanyol gribini yenen Emine nine, 103 yaşında da koronavirüsü yendi

Mardin'de 103 yaşındaki Emine nine, 95 yıl önce İspanyol gribini atlattı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanan yaşlı kadın, 14 günlük tedavisinin ardından koronayı da yenmeyi başardı. Emine ninenin kızı "Her işini kendisi yaptı, doğal beslendiği için böyle oluyor" ifadelerinde bulundu.

Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi Temli Sokak'taki müstakil evde eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamını sürdüren Emine Tekin, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği koronavirüs salgın hastalığına yakalandı. Tekin, korona virüs semptomları görüldükten sonra çocukları tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Burada koronavirüs testi yapılıp ilaç verildikten sonra evde tedavi gördü. Emine Tekin 7 gün evde tedavisini sürdürürken, durumu ağırlaştıktan sonra tekrar Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekin, ilk müdahalelerin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 2 gün yoğun bakımda, 14 gün de serviste kalan Tekin, koronavirüsü yenmeyi başardı.

"HİÇ KİMSENİN YARDIMINA İHTİYACI OLMADI"

Babasının vefatından sonra annesinin yalnız yaşamaya başladığını belirten Hatice Doğan, "Annemin bugüne kadar hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmadı. Evinin temizliğini, yemek yapımını alışverişi kendisi yapıyordu. Bugüne kadar hep doğal beslendiği için hiç ağır hastalık geçirmedi, sadece kendisinin anlattığı 95 yıl önce İspanyol gribine yakalanmış. O zamanlar sağlık teknolojisi gelişmediğinden çok fazla insanın hayatını kaybettiğini bize anlatıyor. O zaman da yakalanmıştı ve o salgın hastalığı da atlattı. Bu sene de maalesef binlerce insanın hayatını kaybettiği koronavirüse yakalandı. Koronavirüs testinin ardından evde 7 gün boyunca ilaç tedavisi uyguladık. Evde durumu ağırlaşan annemi ilk başta Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürdük. Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan annemin 2 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdükten sonra 14 gün serviste kaldı. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Hem refakatçi hem de sağlıkçı olarak daima yaşlı insanların tedavisini yürüttüler. Allah'a hamdolsun başarılı bir şekilde koronavirüsü yendi" dedi.

"3 ÇOCUKLU BİR AİLENİN 1 ÇOCUĞU KALIYORDU"

Koronavirüsü yenen Emine Tekin, 95 yıl önce İspanyol gribinin olduğu dönemlerde sağlık teknolojisinin bugünkü teknoloji seviyesinde olmadığı için çok fazla insanın hayatını kaybettiğini, şimdi ise Türkiye'deki sağlık teknolojisinin çok yükseklerde olduğu için insanların çok şanslı olduklarını söyledi. Tekin, "Tüm insanlığın başına düşman gibi kesilen 95 yıl önce bir salgın hastalık görülmeye başladı. Nasıl ki şu anda koronavirüs hızlı bir şekilde yayılmaya başladı o dönemlerde kızamık ve kaşıntı gibi sorunlar insanın hayatını tehlikeye atıyordu, vücutlarında sivilce çıkan çocuklar ölüyordu. 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğu ya kalıyordu ya kalmıyordu, hepsi salgın hastalık yüzünden ölüyordu. O zamanlarda sağlık teknolojisi ilerlemediği insan hayatına kabus gibi belirivermişti. Ama şu anda Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, hastalara çok iyi bir şekilde bakılıyor" diye konuştu.

TORUNU DA ÇOK SEVİNDİ

Büyük ninesinin korona virüs salgın hastalığını yendiği için sevindiğini ifade eden 13 yaşındaki Emir Tekin de "Büyük ninemizin korona virüs salgın hastalığına yakalandığını öğrendik ve bu duruma çok üzüldük, tedavisi sona ererek hayata tutunduğu için çok sevindik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı