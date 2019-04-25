Samsun Valisi Osman Kaymak, "Çocuklarımız 100 yıl önceki gibi milli mücadele, milli hakimiyet, bağımsızlık ruhuyla hayatlarına devam etsinler ve bunları unutmasınlar istiyoruz." dedi.

Samsun Maarif Hareketi ve Vezirköprü'de Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (VEKAP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "100. Yıl Vezirsuyu Çocuk Şenliği" düzenlendi.

VEKAP kapsamında, köy okullarındaki öğrencilerin gelişimini amaçlayan Köy Okulları Değişim Projesi dolayısıyla düzenlenen ve kırsaldaki birleştirilmiş sınıf öğrencilerinin katıldığı şenlikte konser, halk oyunları, oyun parkı, sokak oyunları, eğlence-eğitim-bilim ve sanat atölyeleri yer aldı.

Vali Kaymak, Vezirsuyu Tabiat Parkı'ndaki şenlikte yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a gelişlerinin 100. yılı dolayısıyla pek çok program hazırladıklarını söyledi.

Çocukları bu duyguyla yetiştirmenin önem taşıdığına işaret eden Kaymak, "Çocuklarımız 100 yıl önceki gibi milli mücadele, milli hakimiyet, bağımsızlık ruhuyla hayatlarına devam etsinler ve bunları unutmasınlar istiyoruz." ifadesini kullandı.

Özellikle köy okullarında görev yapan öğretmenlere teşekkür eden Kaymak, şöyle konuştu:

"Genelde karşılaştığımız tablo şu, maalesef çok idealist olarak bildiğimiz öğretmen arkadaşlarımızın bir kısmı köy okullarında kalmak istemiyor. Hemen bir adam bulup tayin yaptırmak istiyorlar. Köy okulunda öğretmenlik yapan arkadaşlarıma öğretmenlik heyecanını yaşadıkları, sınıf öğretmeni olmanın heyecanıyla çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Herkesin kendine özgü mazeretleri vardır ama bu çocuklar bize emanet. Bu yavrular bize, 'Nasıl bir insan olayım, hayata nasıl bakayım?' diyor ve bizden destek istiyor. Öğretmenlerimizden şunu bekliyoruz, köye geldiğiniz zaman 15 sene görev yap. Ondan sonra tabii ki sizler de büyük şehirlere gelirsiniz. O anlamda bizlerden tayin talep etmeyip köylerde kalan ve onun da ötesinde çocukların en iyi şekilde yetişmeleri için gayret sarf eden öğretmenlerine tekrar çok teşekkür ediyorum."

Etkinliğin her yıl devam edip geleneksel köy okulları buluşmasına dönüşmesini temenni eden Kaymak, kendilerinin de valilik olarak imkanlarını zorlayacaklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de köy okullarının kenarda olmasının gönüllerinden uzak kaldığı anlamına gelmediğini dile getirerek, "Bazı imkanlardan yararlandırmamız konusunda ihmallerimiz olabiliyor. İşte bugünü fırsat bilerek böyle bir bayramı şenliğe dönüştürmek suretiyle kenardaki okulumuzla merkezdeki okulumuz arasındaki eşitliği sağlamış oluyoruz. Bugün bir adım atıldı. Yarın daha fazla adımla beraber bu farkı ortadan kaldırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

VEKAP Derneği Başkanı Erkan Ulaşır ise etkinlik ve proje hakkında bilgi vererek, "Proje çalışmalarını daha profesyonel yapmak adına dernek kurduk. Öğretmenlerden oluşan bu dernek, eğitimde yapılacak tüm faaliyetlerde okullarımıza ve öğrencilerimize destek olmayı amaçlamaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Daha sonra, şenliğe katılan çocuklar, gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Şenliğe, ilçedeki 47 birleştirilmiş sınıflı köy okullarında eğitim gören bin 372 öğrenci ile 104 öğretmen katıldı.

Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı ile şenliğin sponsoru Yeşilyurt Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yeşilyurt da etkinlikte hazır bulundu.

Kaynak: AA