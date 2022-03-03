"100. Yıl Marşı Yarışması"nın şiir etabında ödüller sahiplerini buldu

Çekmeköy Belediyesince düzenlenen "100. Yıl Marşı Yarışması"nda ilk 100'e giren şiirler belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen yarışmada, şiir etabının ödülleri Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) verildi.

Ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, katılımcıları yeni AKM'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyetin 100. yılı için yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlendiğine işaret eden Yavuz, "Burada ortaya konan inanç ve coşku, hiç şüphesiz en büyük ortak gururumuz. Bugün insanlık, dünyada çok zor bir dönemden geçiyor. Yüz binlerce insan ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor. Yuvalar yıkılıyor, haritalar baştan çiziliyor. İnsanlar sadece atılan bombalar nedeniyle değil, göç yollarında susuzluktan ve gıdasızlıktan da hayatlarını kaybediyor." dedi.

Yavuz, dünyanın gözü önünde çok farklı bölgelerde büyük yıkımlar yaşandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

, "Yaşanan tüm bu olumsuzluklar bize bir şey söylüyor aslında. Bastığımız yeri, toprak diyerek geçmeden tanımanın ne kadar hayati değere sahip olduğunu anlatıyor. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan bu hadiseler, vatanımızda hepimizin kardeşçe, bir arada yaşamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor."

"Bağımsızlık uğruna büyük bedeller ödendi"

Yarışmayı, halkın yoğun olarak benimsediğini ve yüksek bir katılım gösterdiğini vurgulayan Yavuz, yarışmanın önemine değinerek, "Unutmamalıyız ki bu topraklar kolay elde edilmedi ve bağımsızlık uğruna büyük bedeller ödendi. Ülkesini seven, kalbi bu topraklar için atan herkesin, öncelikle bu bedelleri ödeyen insanlara, sonra da gelecek kuşaklara büyük bir sorumluluğu olduğunu asla unutmamalıyız." diye konuştu.

Sanatçı Yücel Arzen ile Azerin, etkinlikte "İncitme" adlı eseri birlikte yorumladı. Arzen'in "Sakarya Türküsü" eserini de yorumladığı etkinlikte, ayrıca yarışmaya ve projeye ilişkin tanıtım videosu gösterildi.

Programa katılanlar arasında Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ejder Batur ile yarışmanın seçici kurulu üyelerinden bazıları da yer aldı.

Finale kalan yarışmacılara plaket takdim edilmesinin ardından katılımcılar ile seçici kurul üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ünlü isimler seçici kurulda yer aldı

İlk 100'e giren eserler, Yücel Arzen, Aşkın Tuna, Garo Mafyan, Özdemir Erdoğan, Cengiz Erdem, Sinan Akçıl, Azerin, Tuluyhan Uğurlu, Aydın Sarman, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Sibel Eraslan, Cahit Koytak, Mustafa Kurt, Murat Karahan, Hayati Develi ve Erol Erdoğan'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

Yarışmanın ilk aşaması olan şiir etabına 81 il ile 14 ülkeden 2 bin 259 başvuru yapıldı. Hazırlanan özel kitapta yer verilen 100 eser, ikinci etaptaki beste yarışmasında kullanılacak.

İlk 100'e giren her bir eserin şairlerine 2 bin 500 lira olmak üzere, toplam 250 bin liralık para ödülü dağıtılacak. Beste yarışmasında da kazanan şiirler ise 50 bin liralık ikinci bir ödül alacak. Birinci olan marşın sahibi ise 100 bin lirayla ödüllendirilecek. Yarışmanın sonunda, 400 bin liralık ödül dağılmış olacak.

Beste etabına katılmak isteyenler, bestelerinde kullanmak üzere, ilk 100 eser arasına giren şiirlerden birini seçebileceği gibi, kendi söz ve bestesiyle de yarışmaya katılabilecek.