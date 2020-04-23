100. YIL MARŞI BESTELEYİP ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİLER
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 100. YIL MARŞI BESTELEYİP ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİLER - Haberler
23 Nisan, Türkiye, Güncel, Haber

100. YIL MARŞI BESTELEYİP ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİLER

KEMAN virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın ile opera sanatçısı Burak Bilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100.yılı için 'Yüzyılın Çocukları' isimli bir marş besteledi.

23.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:03
100. YIL MARŞI BESTELEYİP ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİLER

KEMAN virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın ile opera sanatçısı Burak Bilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100.yılı için 'Yüzyılın Çocukları' isimli bir marş besteledi. Marş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ithafen çocuklara armağan edildi.

Marş için hazırlanan videonun orkestrasyonu Orçun Orçunsel tarafından yapılırken, Cihat Aşkın, Burak Bilgili, Mehru Ensari ve koro şefi Atilla Çağdaş Değer'in öncülüğünde çalıştırılan Yüzyılın Çocukları Korosu ve Mesut Çaşka tarafından çalıştırılan CAKA Filarmoni Orkestrası, marşı seslendirdi. Koronavirüs salgınından dolayı evlerde çekilen marş görüntülerinin kaydı, sesi, miksi ve mastering işlemleri Rıfat Beltekin tarafından yapıldı. Videoda marşı söyleyen orkestrada ise Arda Gürbüz, Azra Berrak Güzel, Beste Coşkun, Beyza Tur, Çağatay Yurt, Derya Defne Kaymak, Duru Eneyli, Elif Zülal Akınlar, Elif Sönmezyurt, Ezgi Nadime Kuyucu, Kıvanç Türkoğlu, Nazlıcan Bekir, Nefes Karahanoğulları, Ozan Ali Bilgili, Şeyda Güler, Tunya Aysel Şahin, Bengi Işık, Defne Anita Tura, Elif Eroğlu, Eylül Mollaoğlu, Eylül Takunyacı, İdil Olgar, Korcan Kurt, Nehir Kıran, Umutcan Topçu, Yağmur Tuna ve Zeynep Yiğitoğlu isimli çocuklar yer aldı.

BU MARŞI YAZARKEN İÇİMİZDEKİ DUYGULAR TARİFSİZDİ.

Keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın şunları söyledi 23 Nisan 2020 TBMM'nin kuruluşunun 100.yıl dönümü, bu vesileyle çok değerli opera sanatçısı Burak Bilgili ile beraber 'biz neler yapabiliriz' diye düşündük ve bir marş besteledik. Sözlerini ve bestesini kendimiz yaptık. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bu marş çalınsın söylensin, bütün çocuklarımız bu marşı öğrensinler söylesinler diye biz bunu bir video haline getirdik. Çocuklarımızla birlikte yaklaşık 3 - 4 haftadır çalışmalar içerisindeydik. Bu marşı yazarken içimizdeki duygular tarifsizdi. 100.yıl dönümü için zannetmiyorum daha önce hiç kimse bir marş yazmadı. '100. Yıl' anlamında bu marşı biz bestelemek istedim Burak'la beraber. Bir gece ansızın bir fikir geldi bize otururken birlikte ve melodilerine başladık. Ben bir şeyler söyledim, Burak bir şeyler söyledi. Sonra Burak sözlerini yazdı. Ben ona bazı şeyler ilave ettim. Hem müziğini hem sözlerini ortaklaşa yazdığımız bir marş oldu. Duygularımız çok derindi, ülkemizi, insanlarımızı, çocuklarımızı sevmek bu duygularımızın başında geliyordu. Memleketimizi sevdiğimiz için bestelediğimiz bu eseri bütün çocuklarımıza hatta dünya çocuklarına armağan ediyoruz. Çocuklarımız bu marşı çok severek öğrendi ve çalıştılar. Biz bu marşı Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Ankara, İstanbul, İzmir ve Türkiye'mizin bütün şehirlerinde söylemek isterdik ama bildiğimiz gibi COVİD - 19 sebebiyle bu isteğimizi gerçekleştiremiyoruz. Biz de bu anlamda evlerimize kapandık ama bu demek değildir ki biz boş duracağız. Çalışmalarımızı evden gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız bu birlikteliğe katıldı. Orkestrayı da aynı şekilde oluşturduk. Benim kurduğum 'Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları Filarmoni Orkestrası'nın üyeleri, koromuzda 'Yüzyılın Çocukları' adını verdiğimiz gönüllüler korosu.

100.YILIN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU, BİR MARŞ ORTAYA KONULMASI GEREKTİĞİNİ KONUŞMUŞTUK

Opera sanatçısı Burak Bilgili ise şöyle konuştu Bu marşı Sayın Cihat Aşkın hocamızla birlikte 2 ay önce sohbet sırasında böyle bir marş yapılması gerektiğini, 100.yılın çok önemli olduğunu, bir marş ortaya konulması gerektiğini konuşmuştuk. Bu marşı biz besteledik, bestesi Cihat Aşkın hocamıza ait, sözleri bana ait, düzenlemesi Orçun Orçunsel'e, koroyu Sayın Atilla hocamız yönetti aynı zamanda ben de yardımcı oldum. Orkestrayı da CAKA Filarmoni Orkestrası çocuklarımız çaldı. Tabii ki pandemi durumundan dolayı bu marşı farklı ortamlarda kayıt edip bir bütün haline getirdik. Çok zorlu oldu ama sonucunu izleyince siz de beğenince bizim için en önemli olan şey bu. Umarım 100.yılı çok daha güzel kutlarız bu marş devam eder, yüzyıllara katlanır, yüzyıllara devam eder ve çocuklarımız 'a bu 100.yılı biz bu marşla anmıştık' diye hatırlarlar.

100. YIL MARŞI BESTELEYİP ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİLER

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Harun Tan Fettah Can Serdar Ortaç
Spor Podolski Tamer Tuna Lionel Messi Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: 100. YIL MARŞI BESTELEYİP ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 11:20:54. #1.14#
title