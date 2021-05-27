100 metrelik uçuruma düşen otomobildeki gencin cansız bedeni 2 saatlik çalışma ile çıkartıldı
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100 metrelik uçuruma düşen otomobildeki gencin cansız bedeni 2 saatlik çalışma ile çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da 5 genç arkadaşın baraj gölü gezisi adeta faciayla son buldu.

Afyonkarahisar'da 5 genç arkadaşın baraj gölü gezisi adeta faciayla son buldu. 100 metrelik uçurumdan aşağı düşen otomobilde hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin cansız bedeni kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 100 metre aşağıdan yukarıya halatla çıkarılırken, kazada 4 genç ise yaralandı.

Olay, Çay ilçesi Tekke mahallesi Çay Barajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 45 ZF 867 plakalı araç ile gezmek için Çay Barajı'na giden 5 genç arkadaşın dönüş yolu kabusu döndü. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Kazanın ardından yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler uçurumun başında araçtan adeta dışarı fırlayan ve yaralanan Fırat Aydemir (18), Muhammet Kenç (21), Durmuş Adıgüzel (23) ve Cemal Avcı (24) isimli gençleri alarak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile yakın hastanelere kaldırdı.

Ekipler cesede 100 metreden aşağı düşen otomobilde ulaştı

Durumu iyi olan yaralılardan aldıkları bilgide bir kişinin daha olduğunu öğrenen kurtarma ekipleri bu defa çevrede arama çalışması yapsa da kimseye rastlayamadı. Bunun üzerine AFAD ekipleri makara sistemi kurup yaklaşık 100 metrelik uçuruma indiklerinde araç içerisinde Onur Adıgüzel (23) isimli gencin cansız bedenini buldu. Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Adıgüzel'in cesedini iple yukarı çıkardı. Yukarı çıkarılan ceset ardından ambulans ile otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

100 metrelik uçuruma düşen otomobildeki gencin cansız bedeni 2 saatlik çalışma ile çıkartıldı
100 metrelik uçuruma düşen otomobildeki gencin cansız bedeni 2 saatlik çalışma ile çıkartıldı
100 metrelik uçuruma düşen otomobildeki gencin cansız bedeni 2 saatlik çalışma ile çıkartıldı
100 metrelik uçuruma düşen otomobildeki gencin cansız bedeni 2 saatlik çalışma ile çıkartıldı
100 metrelik uçuruma düşen otomobildeki gencin cansız bedeni 2 saatlik çalışma ile çıkartıldı
100 metrelik uçuruma düşen otomobildeki gencin cansız bedeni 2 saatlik çalışma ile çıkartıldı
100 metrelik uçuruma düşen otomobildeki gencin cansız bedeni 2 saatlik çalışma ile çıkartıldı
100 metrelik uçuruma düşen otomobildeki gencin cansız bedeni 2 saatlik çalışma ile çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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100 metrelik uçuruma düşen otomobildeki gencin cansız bedeni 2 saatlik çalışma ile çıkartıldı - Haberler
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