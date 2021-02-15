100 liranın arkasında kimin resmi var? 100 TL'nin arkasında kim var?

Türk lirasında 6 adet bulunan banknotların her birinde farklı insanların resmi basılı. Peki 100 liranın arkasında kimin resmi var? 100 TL'nin arkasında kim var? Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler kimlerdir?

Türk lirası 6 adet banknota sahip. Bunlar 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL. Ön yüzlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunuyor. Fakat her bir banknotun arka yüzündeki Türk büyüğü değişiyor. İşte 100 liranın arkasında kişi hakkında detaylar...

100 TL'NİN ARKASINDA KİM VAR?

100 TL'nin arkasındaki resim Itri'ye ait. 100 TL'nin arkasındaki kişi Itri'dir. Asıl ismi Buhurizade Mustafa olan ve çiçekçilik-meyvecilikle uğraştığı için Itrî lakabını alan Türk bestekardır.

Itrî'nin Neva Kâr'ı Klâsik Türk Musikisi repertuvarının en yetkin eseri olarak kabul edilmekte. Makamsal geçkiler, ezgilerin zengin ve orijinalliği bu eseri bir baş yapıt haline getiriyor. Kâr'ın sözleri ünlü İranlı şair Hafız-ı Şîrâzî'ye ait. Yine Segâh Yürük Semaisi olan "Tûti-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil" çok bilinen ve seslendirilen bir eser. Eserin güftesi Nefî'nin.

Itrî'nin küçük formda (şarkı, türkü, köçekçe v.s.) hiçbir eseri günümüze kadar gelemedi. Eserlerin tümü büyük formlarda. Dini musikinin de çok önemli eserleri yine Itrî'ye ait. Bunlar arasında Segah Bayram Tekbiri, Segah Salat-ı Ümmiye, Cuma Salatı, Dilkeş-haveran Gece Salası, Rast Mevlevi "Na't-ı Mevlana" bütün İslam Dünyasında meşhur.