100 bin lira harcadı, korona virüse böyle önlem aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

100 bin lira harcadı, korona virüse böyle önlem aldı

18.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:32

- 100 bin lira harcadı, korona virüse böyle önlem aldı Sivas'ta bir kafe işletmecisinin 100 bin lira harcayarak korona virüse karşı yaptırdığı cam kabinler vatandaşların ilgisini çekiyor Sivas'ta bir kafe işletmecisinin 100 bin lira harcayarak korona virüse karşı yaptırdığı cam...

- 100 bin lira harcadı, korona virüse böyle önlem aldı

Sivas'ta bir kafe işletmecisinin 100 bin lira harcayarak korona virüse karşı yaptırdığı cam kabinler vatandaşların ilgisini çekiyor

SİVAS - Sivas'ta bir kafe işletmecisinin 100 bin lira harcayarak korona virüse karşı yaptırdığı cam kabinler vatandaşların ilgisini çekiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sivas'ta bir kafe işletmecisi korona virüse karşı aldığı önlem ise görenlerin dikkatini çekiyor. Kent merkezi Karşıyaka mahallesinde kafe işleten Nail Doğan, yaklaşık 100 bin lira harcayarak müşterilerinin birbiriyle temasını azaltmayı başardı. Masa ve sandalyelerin üzerini cam kabinlerle kapatan Doğan, bu sayede müşteriler arasındaki sosyal mesafeyi sağlayabiliyor. Sosyal mesafeli bu kafe vatandaşlar tarafından oldukça rağbet görüyor.

"Hem virüsten hem soğuktan koruyor"

İşletme sahibi Nail Doğan, cam kabinlerin hem virüsten hem de soğuktan koruduğunu ifade ederek, " Ülkemizde korona virüs işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Kapalı alanımız vardı buraya insanlar hastalık nedeniyle girmek istemiyordu. Bizde böyle bir loca yapalım dedik, kafamda böyle bir fikir çıkardım, sobalar kurdum. Bizim için insan sağlığı önemli bizde loca yaptık içerilerine sobaları kurduk talep çok bizde memnunuz şuan da. Buranın maliyeti bana yaklaşık 100 Bin lira oldu. Hastalık herkesi etkiledi bende mecbur bu çareyi buldum parası önemli değil önemli olan insanların sağlığı. Burada masalar ayrı ayrı kimse kimseyle temas kurmuyor, hijyenik bir ortam memleketimiz soğuk bir memleket içeriye sobalar kurduk tertemiz oturuyor insanlar, kestanesini kavuruyor, patatesini közlüyor rahatlar yani. Hem virüsten hem soğuktan koruyor. Biz dükkanımızı 12 ay değil 5 ay çalıştırabiliyorduk burası duruyordu" dedi.

100 bin lira harcadı, korona virüse böyle önlem aldı
100 bin lira harcadı, korona virüse böyle önlem aldı
100 bin lira harcadı, korona virüse böyle önlem aldı
100 bin lira harcadı, korona virüse böyle önlem aldı
100 bin lira harcadı, korona virüse böyle önlem aldı
100 bin lira harcadı, korona virüse böyle önlem aldı
100 bin lira harcadı, korona virüse böyle önlem aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Binlerce lira harcadı, mahallesinin asayişini kendi sağladı
Binlerce lira harcadı, mahallesinin asayişini kendi sağladı
Aydın'da 145 bin lira korona virüs cezası uygulandı
Aydın'da 145 bin lira korona virüs cezası uygulandı
Başkan Soyer'den korona virüs salgını için önlem çağrısı
Başkan Soyer'den korona virüs salgını için önlem çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Ersin Tatar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Deniz Seki Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Şenol Güneş Samet Aybaba Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Medya Kasım Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 100 bin lira harcadı, korona virüse böyle önlem aldı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 10:34:57. #1.14#
title