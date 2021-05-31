10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

CHP MİTİNGİNDE BAYILAN BAYILANA

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Halk Partisinin mitingine gelen bazı kadın vatandaşlar, yoğun kalabalıktan bunalarak baygınlık geçirdi. Bayılan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde hazır bulunan 112 ekipleri yaptı. Yoğun kalabalıktan dolayı izdihamın da yaşandığı mitingde zaman zaman gergin anlar yaşandı.

GAZZE ŞEHİTLERİ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Mavi Marmara Gemisi'nde İsrail askerlerinin saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Cevdet Kılıçlar ve Necdet Yıldırım mezarları başında anıldı. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen anma töreninde Kuran-i Kerim okunurken Kılıçlar ve Yıldırım için dualar edildi.

ULAŞIMDA HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ BAŞLADI

PTT ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle geliştirilen Hızlı Geçiş Sistemi'nin Ekim ayında tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanacağı duyuruldu. HGS kartları etiket şeklinde cama yapıştırılabilen sabit kart seçeneklerinin yanında cüzdanda taşınabilecek kart seçenekleri 5 liradan başlamak üzere kullanıcıya sunuldu.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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