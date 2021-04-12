10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAS PARTİ'DEN SEÇİM SÜRPRİZİHalkın Sesi Partisi (HAS) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş 12 Haziran'da yapılacak olan seçimler için 81 kadın aday gösterdiklerini bu adaylardan 30'dan fazlasının kadın olduğunu açıkladı.

HAS PARTİ'DEN SEÇİM SÜRPRİZİ

Halkın Sesi Partisi (HAS) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş 12 Haziran'da yapılacak olan seçimler için 81 kadın aday gösterdiklerini bu adaylardan 30'dan fazlasının kadın olduğunu açıkladı. ÇEK CUMHURBAŞKANI, KALEMİ CEBE İNDİRDİ!

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaskanı Vaclav Klaus kameralar önünde bir skandala imza attı. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile katıldığı toplantıda kameraların önüne geçen Çek Cumhurbaşkanı, anlaşma imzaladıkları kalemi önce inceledi sonra cebine attı. Kameralara an be an yansıyan görüntülerde incelediği kalemi önce masanın altına alan cumhurbaşkanı, daha sonra kalemi ceketinin cebine attı.

Bunları yaparken gayet soğukkanlı görünen cumhurbaşkanı ülkede yeni bir tartışma başlattı.

GAGARİN'İN UZAYA ÇIKIŞININ 50. YILDÖNÜMÜ Sovyet kozmonotu Yuri Gagarin'in uzaya çıkışının 50'inci yıldönümü anavatanı Rusya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

12 Nisan 1961 tarihinde Kazakistan'ın Baykonur üssünden fırlatılan Vostok kapsülüyle uzaya çıkan ilk insan olarak bilenen Gagarin, Moskova'daki anıtı karşısında anıldı. Moskovalı ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen anma etkinliğinde Gagarin için şarkı ve şiirler söyleyen çocuklar, daha sonra anıt karşısında çiçekler bırakarak saygı duruşunda bekledi.

-İHA-

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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