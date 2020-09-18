10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

18.09.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:43

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ALMAN BÜYÜKELÇİ CUNTZ VAN'DA

Gevaş'ta bulunan Akdamar Anıt Müzesi'nde düzenlenecek olan ayin için Van'a giden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Cuntz, "Ayin, Türkiye'nin dini hürriyetlere verdiği önemin göstergesidir" dedi.

GÖK MEDRESE'DE ÇİNİ YERİNE BOYA MI KULLANILDI?

Sivas'ta restorasyon çalışmaları yapılan bazı yerleri çini ile kaplı Selçuklu dönemi eserleri Gökmedrese ve Çifte Minarali Medrese'nin restorasyonunda boya kullanıldığı iddia edildi.

Gökmedrese restorasyonunda çalışan işçiler ise çalışmaların mimarlar gözetiminde olduğunu ve olması gerektiği gibi yapıldığını söyledi.

TÜRK AJANLARA YENİ NESİL SİLAHLAR

Elektronik alanında çalışmalar yapan Bireysel Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı, Mustafa Yiğit silah sistemi geliştirdi. Ajanların kullanabileceği silahlar üzerinde çalışma başlatan Yiğit, çizgi ve sinema film kahramanı Müfettiş Gecit ile 007 James Bond filmlerinden esinlenerek, şapkaya portatif olarak ısıtma sistemiyle çalışan kibrit barutuyla ateş edilen portatif silah monte etti. Aynı sistemi ceket, ayakkabı ve cep telefonuna da bağlayan Yiğit, ateş ederek sistemin çalışırlığını da test etti.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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