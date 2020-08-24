10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

MANİSA'DA ATEŞLİ HASTALIK PANİĞİ!

Manisa'da ateş, trombositopeni (kan pıhtılaşmasında görevli hücrelerin azalması), bilinç değişikliği ve vücudunda döküntü şikayetleriyle müracaat eden 16 kişiden 6'sının hayatını kaybetmesi, kentte tedirginliğe neden oldu. Manisa Devlet Hastanesi'nde, hastalığa yakalanan 4'ü yoğun bakımda toplam 8 hasta olduğu bildirildi.

ÇİN'DE FECİ UÇAK KAZASI: 42 ÖLÜ, 49 YARALI

Çin'in kuzeydoğusundaki Yichun kentinde inişe geçen bir yolcu uçağı havaalanı pistini ıskalamasının ardından alev alarak parçalara ayrıldı.

Korkunç kazada uçakta bulunan 42 kişi ölürken 49 kişi de yaralandı.

3 kişinin durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Çin Haber Ajansı, hayatta kalan kişilerin uçağın parçalara ayrıldığı sırada kabinden dışarıya fırlayan kişiler olduğunu bildirdi.

AYVALIK'TA YARIŞ ATLARINA ÖZEL "AT OTELİ"

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova beldesi ile İzmir'in Dikili İlçesine bağlı Bahçeliköy sınırında beş yıl önce kurulan çiftlikte, milyon dolarlık yarış atları tatil yapıyor.

Otelde, yarış sezonu süresince yorulan, motivasyonları azalan veya sakatlanan safkan İngiliz ve Arap atlarına deniz terapisinin uygulanmasının yanı sıra rehabilitasyon merkezi hizmeti de sunuluyor.

(İHA)

Kaynak: İHA