10. YARGI PAKETİNDE SON DURUM: Altı ay ceza alan ne kadar hapiste kalacak? - SON DAKİKA

10. Yargı Paketi'nin yasalaşmasıyla birlikte, kısa süreli hapis cezalarının infazına yönelik önemli değişiklikler gündeme geldi. Özellikle altı aylık hapis cezası alanların ne kadar süreyle cezaevinde kalacağına ilişkin sorular kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Peki, 10. Yargı Paketi'nde son durum ne? 6 ay hapis cezası alan bir hükümlü ne kadar süre cezaevinde kalacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

10. YARGI PAKETİNDE SON DURUM NE?

4 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve infaz düzenlemelerini de kapsayan 10. Yargı Paketi ile birlikte ceza adalet sisteminde önemli değişiklikler hayata geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

10. yargı paketinde son durum ne

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, denetimli serbestlik uygulamasının, toplumda oluşan "cezasızlık algısını" ortadan kaldırmayı amaçladığını vurgulayarak, bu sistemin daha etkin hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yeni infaz modeline göre; iki yıl hapis cezası alan bir hükümlünün en az 36 gün, bir yıl ceza alanların ise en az 18 gün cezaevinde kalacağı açıklandı. Bu adımla birlikte infaz sürelerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi ve adaletin daha somut şekilde hissedilmesi hedefleniyor.

Altı ay ceza alan ne kadar hapiste kalacak

6 AY CEZA ALAN NE KADAR HAPİSTE KALACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 10. Yargı Paketi'ne ilişkin ifadeleri kamuoyunda "Bir yıl hapis cezası alan 18 gün cezaevinde kalacak" şeklinde yorumlanmıştı. Bu açıklamanın yanlış anlaşılmalara neden olmasının ardından Adalet Bakanlığı devreye girerek, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla resmi bir düzeltme yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. yargı paketi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; "Daha önce iki yılın altındaki cezalarda koşullu salıverilme ve bir yıllık denetimli serbestlik süresi nedeniyle 'Cezaevine gir-çık' diye kamuoyunda bilinen aynı gün veya birkaç gün içinde cezaevine giriş çıkış yapılan durumlar söz konusuydu. Bu da zaman zaman cezasızlık algısına sebep oluyordu. Bu konuda 10'uncu Yargı Paketi'yle bir çalışma yapıldı. Eski uygulama sona erdi. Yeni düzenleme ise şöyle:

İki yıl ceza alan koşullu salıverilme tarihine kadarki sürenin 1/10'unu yani en az 36 gününü ceza evinde geçirecek.

Bir yıl ceza alan hükümlü cezasının en az 18 gününü cezaevinde geçirecek.

Altı ay ceza alan hükümlü cezasının en az dokuz gününü cezaevinde geçirecek." şeklinde konuştu.