10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Ödül Gecesi

Samsun'da internet haberciliği alanında yayın hayatını sürdüren Samsunvehaber.com "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla "Ödül Gecesi" düzenledi.

Bir otelde düzenlenen Ödül Gecesi'nde ulusal ve yerel basın temsilcilerinin yanı sıra siyasiler ve kurum müdürlerine de ödül takdim edildi. Törende İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürlüğü Haber Müdürü Salih Kasım "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü.

"İnsanların onure edilmeleri çok önemli"

Gecede Samsun Valisi Osman Kaymak'a "Yılın Bürokratı" ödülü verildi. Vali Kaymak'a ödülünü Samsunvehaber.com İcra Kurulu Başkanı Adnan Arslan, Genel Yayın Yönetmeni Ünal Yavuz ve Genel Koordinatör Sedat Öksüzoğlu takdim etti. Ödülünü aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, insanların yaptıklarının fark edildiğinde daha çok yeni işler yapma konusunda cesaret bulduklarını söyledi. İnsanların ödüllendirilmelerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Kaymak, "Ben de 25 yıllık kaymakamlık, 4 yıllık valilik hayatımda çalışanlarıma 'ben size takdir vermek istiyorum ceza vermek istemiyorum' dedim. Meslek hayatımı da hep takdirlerle götürmeye çalışmışımdır. İnsanların onure edilmeleri çok önemlidir. Gazeteci arkadaşlarımız, kurumlar ödül aldı. Onları tebrik ediyorum. İnşallah bu ödül herkes için faydalı ve hayırlı olur" dedi.

"Samsun'a hizmet etmek benim için çok kutsal"

Herkesin ortak paydasının Samsun olduğunu belirten Vali Kaymak, "Ödül alan kişilerin, kurumların hepsinin Samsun'a bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Tabii, bizler bu ödüle layık görülmekten çok mutlu olduk. Samsun'da 1 buçuk yıl oldu çalışalı. Geçen sene de 'ödül verelim' demişlerdi. Ödülü hak etmek lazım dedim. 1 buçuk senede inşallah hak etmişizdir. Bu ödül benim sorumluluklarımı daha çok artırdı. Daha çok çalışmamız lazım. Bizler için Samsun çok önemli. Samsun'a hizmet etmek benim için çok kutsal ve saygıdeğer. Sizlere hizmet etmek benim için en büyük şeref" diye konuştu.

"Çok ciddi çalışmalar hazırlıyoruz"

Samsunluların bir ve beraber olması gerektiğinin de altını çizen Vali Kaymak, "İktidar, muhalefet, STK, basın hepimiz el ele verirsek Samsun Türkiye'nin çok önemli şehri ve buradaki yaşam kalitesini daha çok artırabiliriz. Samsun'u daha güzel olaylarla Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtabiliriz. Bu sene Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı. Bir dizi programlar hazırlıyoruz. Çok ciddi çalışmalar hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kutlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatör olarak tespit edildi. Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve bütün STK'larla birlikte inşallah bu coşkuyu bütün Türkiye'ye yaymaya çalışacağız. Samsun'a çok sayıda ziyaretçi gelecek. Bütün bu güzellikler Samsun'un tanıtılması için" şeklinde konuştu.

Ödül gecesinde ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin "Yılın Halk Adamı", Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar "Yılın Merkez İlçe Belediye Başkanı", Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu "Yılın İlçe Belediye Başkanı" ve Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ise "Yılın Spor İnsanı" ödülüne layık görüldü.

Ödül gecesinin sonunda ödül alanlar toplu fotoğraf çektirdi. Ödül gecesine çok sayıda ulusal ve yerel basın temsilcilerinin yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA