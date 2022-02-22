10 kişiden 7'si influencer'lara arkadaşları gibi güveniyor

E-ticaret platformlarından yapılan online alışverişler sosyal alışveriş alışkanlıklarına dönüşürken, Forbes'ta yayımlanan bir araştırmaya göre, 10 tüketiciden 7'si influencerların önerilerine en az arkadaşları kadar güveniyor. Influencerlar, pazarlama profesyonellerinin gözünde konumlarını gün geçtikçe güçlendiriyor. Blok zinciri teknolojileri ise reklamverenlerle influencerları bir araya getirerek pazarlamada "programatik promosyon" dönemini başlatıyor.

Influencer pazarlamada milyonlarca takipçisi olan ünlüler yerini, daha küçük fakat sadık kitlelere hitap eden mikro ve nano influencer'lara bırakıyor. Diğer yandan blok zinciri teknolojisinin kullanım alanlarının yaygınlaşması sektör profesyonellerinin dikkatinden kaçmıyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan programatik promosyon pazarı Promodex CEO'su Mikail Gökmen, "Araştırmalar, toplamda 1 milyon takipçiye sahip 20 ortalama influencer'ın aynı sayıda takipçisi olan 1 mega influencer'dan daha etkili olduğunu gösteriyor. Buna rağmen birçok marka hala mega influencer'larla iş birliği yapma yoluna gidiyor. Biz bu problemin influencer pazarlamanın programatik bir yapı kazanamamasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Sosyal medyada etki gücü yüksek isimlerle, markaları ve kampanya sahiplerini blok zinciri üzerinde bir araya getirmeyi hedefleyen programatik promosyon pazarı Promodex, bu içgörüyle hayata geçti. Promodex, satışına başlanan PROMO isimli hizmet token'ı, her kampanya için UTM kodu, gelişmiş hedefleme olanakları, stake ödülleri ve algoritmik ödül hesaplama özellikleriye blok zincirinin tüm olanaklarını sunan kapsamlı bir platform olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA ÇAPINDA BİNLERCE İNFLUENCER'A ULAŞMAK MÜMKÜN"

Reklamverenler Derneği'nin geçtiğimiz yılın ilk altı ayını değerlendirdiği raporuna göre programatik reklamlar, Türkiye'deki dijital medya yatırımlarının yüzde 74'ünü oluşturuyor. Türkiye'deki markaların programatik reklamlara alışkın olduğuna dikkat çeken Mikail Gökmen, benzer bir akışın influencer pazarlama için de kullanılabileceğini vurgulayarak, "Promodex, sosyal medyada influencer'larla yapılacak kampanyaları programatikleştirmek amacıyla kuruldu. Satışlarına geçtiğimiz günlerde başladığımız ve toplam arzı 900 milyon olacak PROMO isimli hizmet token'ıyla işlem yapılan platformda markalar ve kampanya sahipleri diledikleri dilde, sosyal medya mecrasında, influencer kategorisinde, yüksek puanlı influencer'larla kampanya başlatabiliyor. Bu sayede kampanya sahipleri programatik olarak kampanyaları için en yüksek etkiyi yaratabilecek ünlülere Instagram'da reklam verir gibi ulaşabiliyor. Promodex sayesinde daha az takipçili mikro ve nano influencer'lar da bir yandan influencer'lara özel fiyatlarla PROMO token'ı elde edebilirken, diğer yandan potansiyelleri ve puanları ölçüsünde gelir elde edebilme şansı yakalıyor" dedi.

"HİZMET TOKENİMİZ SATIŞA ÇIKTI"

Platformda gerçekleşen tüm işlemlerin blok zincirinde, akıllı sözleşmeler aracılığıyla korunduğunu vurgulayan Gökmen, sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

"Promodex reklamverenlere, kampanya sahiplerine ve influencer'lara yalnızca bir reklam pazaryeri sunmuyor. Konuya ilgi duyan herkesi gelecek vaat eden bir teknoloji olan blok zinciri teknolojisiyle oluşturulmuş yeni nesil influencer pazarlama teknolojisinin ilk kullanıcılarından biri olmaya davet ediyor. Hizmet token'ımız PROMO'nun geçtiğimiz günlerde başlayan ilk satışları kapsamında dört turda yaklaşık 378 bin dolara karşılık gelen 18 milyon PROMO satılacak. PROMO, 2022'nin ilk yarısı içinde kripto para borsalarında da listelenecek. Bu yılın sonunda ise çoklu cüzdan entegrasyonunun yanı sıra iOS ve Android uygulamalarımızı duyuracağız."

Demirören Haber Ajansı - Güncel