10 Kasım Masterchef yemekleri! Kuşkonmaz yemeği nasıl yapılır, nasıl pişirilir? Kuşkonmaz faydaları nelerdir?

10 Kasım tarihinde ekranlara gelen Masterchef programında Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı. Latince adı asparagus kuşkonmazın sağlık açısından da birçok faydası vardır. Kuşkonmaz nasıl yapılır, nasıl pişirilir? Kuşkonmaz faydaları nelerdir? Kuşkonmaz nasıl ayıklanır, temizlenir?

10 Kasım Masterchef yemeklerinden biri olan kuşkonmaz nasıl yapılır? Birçok ülkede salatalar, sağlıklı çorbalar ve zeytinyağlı yemekler birçok kişi tarafından tercih edilir. Salatası, çorbası ve zeytinyağlı yemeği yapılan sebzeler oldukça değerli sebzelerdir. Kuşkonmaz, enginar, börülce, semizotu gibi sebzeler yemekleri ve salataları sıklıkla yapılan sebzeler arasındadır. Özellikle Akdeniz ülkelerinde bu şekildeki şifalı sebzeler sıkça tercih edilir ve et, tavuk yada balık gibi yemeklerin yanında servis edilir. Peki bu sebzelerin arasında yer alan kuşkonmaz faydaları ve yararları nelerdir, kimler için sakıncalıdır ve kimler kullanmamalıdır?

KUŞKONMAZ NASIL TEMİZLENİR?

Kuşkonmazın üzerinde dikenli küçük yapraklar vardır. İlk olarak onlar temizlenmeli Bunun için ince uçlu bir bıçak kullanabilir ve bu dikenli sapından ayırabilirsiniz.

Kuşkonmazın daha kalın olan sapı daha ince olan gövdesiyle eş zamanlı pişmeyeceğinden sapını da biraz tıraşlamamız gerekiyor. Bu yüzden kalın kökünü salatalık soyucusu gibi aletlerle inceltin ve orta kısımla aynı kalınlığa ulaşmasına çalışın. Ayrıca sapını da taze kısmı görünecek kadar kesmenizde fayda var.

KUŞKONMAZ NASIL PİŞİRİLİR?

Kuşkonmazı haşlayarak ya da buharda, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirerek yiyebileceğiniz gibi çiğ olarak da tüketebilirsiniz.

Eğer kuşkonmazı haşlayarak tüketecekseniz tencereye dik olarak koymalısınız. Çünkü sapı ile uçlarının pişme süresi aynı olmayacaktır. Hatta bir kavanoz içinde bile tencereye yerleştirebilirsiniz.

Kuşkonmazı bol tuzlu ve iyice kaynamış olan suya koyun ve 2-3 dakikadan fazla haşlanmalarına izin vermeyin.

Ardından sudan çıkardığınız haşlanmış kuşkonmazları şoklama yöntemini kullanarak renklerini ve besin değerlerini korumasını sağlayın. Diğer bir deyişle haşlanmış kuşkonmazları 2 dakika kadar soğuk ve buzlu suda bekletin. Artık yemeklerinizin yanında garnitür olarak haşlanmış kuşkonmazları servis edebilirsiniz.

Fırında pişirmeyi tercih edecekseniz fırın kabına pişirme kağıdı serebilir, kuşkonmazları ekledikten sonra üzerine eriyen peynirlerden ve zeytinyağı ekleyip fırına verebilirsiniz.

Dilerseniz kuşkonmazı, ıspanak gibi diğer yeşilliklerde olduğu gibi tavada kavurabilir, üzerine yumurta kırarak da tüketebilirsiniz.

Çiğ olarak salatalarınızda da kullanabilirsiniz.

KUŞKONMAZ FAYDALARI NELER?

Latince adı asparagus officinalis olan bu şifalı bitkinin sağlık açısından da birçok faydası vardır. Bu leziz bitki tüm dünyadaki birçok ülkede salata yapımında, yemek yapımında sıklıkla tercih edilir. Ayrıca vitamin ve mineral içeriği nedeniyle, hastalıklara karşı faydalı olması sebebiyle de çok eski yıllardan beri birçok ülkede kuşkonmaz kullanılır.

Kök, tomurcuk ve gövdesi tüketilen bu şifalı bitki, aynı zamanda evlerde süs bitkisi olarak da kullanılır.

A, B ve C vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sahiptir.

Hindistan ve Çin gibi ülkelerde çokça kullanılır.

Ülser için şifalı olması da kuşkonmaz faydaları arasındadır.

Kıyı bölgelerinde, yol kenarlarında, bayırlarda, kırlarda kolaylıkla yetişebilir.

Kalsiyum, magnezyum ve demir gibi elementler içerir.

Soğuk algınlığı, öksürük gibi rahatsızlıklara karşı faydalıdır.

Hazımsızlık, şişkinlik ve ödem atılmasına yardım eder.

Sindirim sistemini rahatlatır.

Afrodizyak etkisi de bulunmaktadır.

İdrar söktürücü etkisi de herkes için önem taşımaktadır. Bu özelliği sayesinde kuşkonmaz sıklıkla kullanılır.

Romatizma ağrısı çekenler, kemikleri ağrıyan kişiler de bu şifalı bitkiyi kullanarak şifa bulabilirler.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.

Artrit hastalığına karşı da fayda ve yarar sağlar.

Özellikle et ve tavuk yemekleri ile oldukça sık tüketilen bir bitkidir. Birçok ülkede lokantalarda et ve tavuk yemeklerinin yanında servis edilir.

Potasyum, fosfor ve kükürt elementleri açısından da zengindir.

İyi bir folik asit kaynağıdır.

Kahvaltılarınız için omletlerin içine de bu leziz bitkiyi ekleyebilir ve şifa bulabilirsiniz.

Karaciğer ve safra kesesi için de olumlu etki sağlar.

Kalp ile dosttur.

Kuşkonmaz lif açısından zengindir.

Kemikleri korur, içerdiği kalsiyum sebebiyle kemikleri güçlendirir.

Kolesterolün düşürülmesine yardım eder.

Kadınlar adet yani regl dönemi öncesinde de bu şifalı bitki tüketilmelidir. Adet öncesi oluşan şişlikler ve ödem için iyi gelmesi de kuşkonmaz faydaları arasındadır.

Diyet yemeklerinde de sıklıkla tercih edilir.

Ayrıca probiyotik bakterilerin gelişimini destekler, bağırsaklar açısından da fayda sağlar.

Kabızlık gibi hazımsızlık ve sindirim sorunları için de fayda sağlar.

Egzama gibi cilt hastalıklarına karşı da kullanılır.

Anemi yani kansızlık rahatsızlığı olan kişiler de bu şifalı bitkiyi kullanabilirler.

Özellikle Hindistan'da doğurganlığı teşvik etmek için kullanılır.

Kanı temizleme özelliği vardır.

Yüksek oranda pürin içerir, bu nedenle böbrek hastaları kuşkonmaz tüketmemelidir.

Gut hastalığı olanlar da bu şifalı bitkiyi tüketmemeye dikkat etmelidir.