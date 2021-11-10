10 Kasım Çarşamba yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı
10 Kasım Çarşamba TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 6 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Bu akşam hangi dizi var?
Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 10 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 10 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 10 Kasım Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
ATV 10 Kasım 2021 Çarşamba Yayın Akışı
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
KANAL D 10 Kasım 2021 Çarşamba Yayın Akışı
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:30 Camdaki Kız
STAR TV 10 Kasım 2021 Çarşamba Yayın Akışı
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Ada Masalı
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:30 Elbet Bir Gün
- 23:15 Elkızı
TRT 1 10 Kasım 2021 Çarşamba Yayın Akışı
- 11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 14:00 Bizim Köyün Kızları
- 16:45 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Türk Sineması "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"
- 23:00 Yerli Dizi
TV8 10 Kasım 2021 Çarşamba Yayın Akışı
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 10 Kasım 2021 Çarşamba yayın akışı
- 12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Aziz
- 22:45 Üç Kuruş
Kanal 7 10 Kasım 2021 Çarşamba yayın akışı
- 12:45 Baş Tacım
- 14:30 Mutfağım Şahane
- 15:30 Can Yoldaşım
- 18:00 Kanal 7 Haber Saati
- 19:00 Emanet
- 21:15 Diriliş Ertuğrul
TRT 2 10 Kasım 2021 Çarşamba yayın akışı
- 14:20Fotoğraflar
- 14:30Anjelika Akbar İle Sesler
- 15:00Bizim Resmimiz
- 15:30Opera Dünyası
- 16:00Karalama Defteri
- 16:30İstanbul, Müzik ve Tarih
- 17:15Evliya Çelebi
- 18:00Hayat Sanat
- 18:30Muhayyelat
- 19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
- 20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ
- 20:30Sessizce
- 20:45Türkiye Atlası
- 21:00Edebiyat Söyleşileri
- 22:00Yerli Sinema : Çırak
- 23:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
- 00:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
a2 10 Kasım 2021 Çarşamba yayın akışı
- 13: 30 Çocuklar Duymasın
- 15: 45 Bez Bebek
- 18: 00 Selena
- 20: 00 Çocuklar Duymasın