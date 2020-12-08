Genç kız, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu
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Genç kız, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu

08.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:20
Genç kız, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu

Aydın'da, 18 yaşındaki Gözdenur Akdağ, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyonla kurtuldu.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Kırsal Çobanisa Mahallesi'nde, Erdoğan ve Medine Akdağ çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Gözdenur Akdağ, 1 yaşındayken ablasıyla oynadığı sırada toplu iğne yuttu. Akdağ ailesi kızlarını Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada 2 yıl boyunca yapılan tedavide toplu iğneye rastlanmayınca düştüğü belirtildi. Ancak geçen aralık ayında Gözdenur Akdağ, sürekli karın ağrısı şikayeti üzerine Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayene sonrası karnında iğne olduğu saptanan Akdağ, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye başlandı.

Genç kız, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu

Ameliyatın burada yapılamayacağının bildirilmesi üzerine geçen mart ayında aile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tedaviler sonucunda 7 Aralık Salı günü operasyon yapıldı. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yılmaz'ın gerçekleştirdiği 2 saatlik operasyonun ardından genç kızın karnındaki toplu iğne çıkartıldı. Görüntüleme yöntemiyle iğnenin bağırsaktan dışarı çıktığını, yağ dokusu içine gizlendiğini gördüklerini aktaran Yılmaz, iğnenin bağırsağı delmesine rağmen hastanın şanslı olduğunu söyledi.

Genç kız, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu

"17 YIL KARNIMDA TAŞIMIŞIM"

Karnındaki toplu iğneden 17 yıl sonra kurtulan Gözdenur Akdağ, "Toplu iğne yuttuğumda da 2 yıl hastanede tedavi gördüm, o sıra içerisinde iğnenin çıktığını söylemişler. 17 yıl boyunca o yüzden bekledik. Sonra geçen yıl karın ağrılarım başladı. Mart ayında da Adnan Menderes Üniversitesi'ne başvurduk ve o zamandan beri tedavi görüyordum. En sonunda ameliyatım oldu. Operasyon da iyi geçti. Şu an ağrılarım fazla yok. 17 yıl boyunca toplu iğneyle beraber yaşamışım. Karnımda ağrı olduğunda hastaneye gidiyorduk ama gaz spazmı diyerek serum verip geri yolluyorlardı. Çok güzel bir duygu ve bu yüzden mutluyum" dedi.

Genç kız, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu

Anne Medine Akdağ ise kızının başından bir an olsun ayrılmazken, yıllar sonra toplu iğneden kurtuldukları ve kızının sağlığına kavuştuğu için çok sevindiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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