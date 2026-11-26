Sakarya'da belediye barınağında 20 köpek ölü bulundu! Valilik soruşturma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında 20 köpeğin öldüğü tespit edildi. Ölen köpeklerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Valilik, ölümlerin belediyenin bakım hizmetlerinden kaynaklandığı iddiasıyla işlem başlatıldığını, ölen her hayvan için belediyeye idari para cezası uygulanmasına yönelik işlemlerin de başladığını açıkladı.
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, ilçe belediyesine ait hayvan barınağında 20 köpeğin öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Kaynarca ilçesinde, ilçe belediyesine ait hayvan barınağında ölen köpeklerin görüntüleri sanal medyada paylaşıldı. Paylaşımlar üzerine olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 20 HAYVAN ÖLDÜ
Sakarya Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstasyonda 20 hayvanın öldüğü tespit edilmiştir. Ölümlerin belediye tarafından yürütülen bakım hizmetlerinden kaynaklandığı iddiasına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce işlem başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, ölen her bir hayvan için belediyeye idari para cezası uygulanmasına yönelik işlemler Kaynarca Kaymakamlığınca başlatılmıştır."