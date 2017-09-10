Ankara'da 2012 yılında 87 yaşında vefat eden ressam Osman Zeki Oral anısına Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "1. Osman Zeki Oral Madonnari Tebeşirle Yer Boyama" şenliği gerçekleştirildi.



Ereğli Belediyesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ereğli Güzel Sanatlar Lisesince organize edilen etkinlik, sahil şeridindeki amfi tiyatro ile Bozhane mevkisinde yapıldı.



Organizasyon sorumlusu Sevinç Yıldız Tanan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü ressam Osman Zeki Oral'ın adını sanatsal etkinliklerde yaşatmak için sosyal projeler ürettiklerini söyledi.



İlk kez, "Madonnari Tebeşirle Yer Boyama Şenliği" yapmanın heyecanını yaşadıklarını anlatan Tanan, "Madonnari yerleri tebeşirle resim etmek demektir. Yapılan eserler rüzgarla 2-3 gün içerisinde kaybolur gider ama buradaki amacımız sanatı insanlarımızın ayağına getirip sevdirmektir. Zonguldak il genelinden sanatçılarımız ve sanatseverlerimiz geldi. Katılımın yüksek olmasından da memnunuz." diye konuştu.



Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ersin Kaya da park, bahçe ve sokakları resim sanatıyla buluşturmak için çaba harcadıklarını belirtti.



"Ressam Osman Zeki Oral'ı her türlü sanatsal etkinliklerde yaşatmak istiyoruz." diyen Kaya, "Bununla ilgili projelerimiz var. Önümüzdeki süreçte 3 boyutlu resimler ve resim çalıştayları gibi etkinlikler yapacağız. Halkımızın bu tür sanatsal etkinliklere katılmasından memnunuz ve yine halkımızı bu tür etkinliklerimize bekliyoruz." dedi.



Çok sayıda sanatçı ile sanatseverin katıldığı etkinlikte gün boyu belirlenen iki noktadaki alana tebeşirle çeşitli figürler çizilerek boyandı.



Ereğli'de 1925 yılında doğan Oral, Bolu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ile Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin kuruluş çalışmalarında yer almış, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü'ndeki görevinden emekli olmuştu. Ankara'da 2012 yılında 87 yaşında vefat eden Oral'ın cenazesi, Ereğli ilçesinde toprağa verilmişti.