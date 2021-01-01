1 Ocak 2021 Yeni yılın ilk günü doodle oldu: Google, Doodle kuşu ile yeni yılı kutladı! Yılbaşında neler oldu?

2021'e ilk dakikaları bu sefer evlerde televizyon karşısında, sevdiklerimizle ve internet platformlarında yer alan programlarla girdik. Peki, yılbaşında neler oldu? 1 Ocak 2021 yeni yılın ilk gününde neler yaşandı?

2021 Yılbaşı için geri sayım başladı. 2020'yi geride bırakıp 2021 yılına "Merhaba" diyeceğiz. Merak edilen konuların arasında yılbaşının hangi güne denk geldiği. Peki 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili resmi tatil mi? 2021 resmi tatiller takvimi...

2021 MİLLİ PİYANGO KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiye 9884757 numaralı bilete isabet etti. Çeyrek bilete isabet eden ikramiye Manisa Akhisar'a gitti.

Bu yıl 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 100 milyon, 10 milyon, 1 milyon, 120 bin, 10 bin, 5 bin, bin, 500 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL (Amorti), 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

TELEVİZYONDA NELER OLDU?

Televizyonda ise birbirinden eğlenceli programlar yer aldı. O Ses Türkiye, İbo Show, Güldür Güldür ve Çok Güzel Hareketler Bunlar bu programlardan bazılarıydı. Müzikleriyle ve eğlenceli sohbetleriyele izleyenleri eğlendirdi.

2020 YOUTUBE'DA NELER İZLENDİ?

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuber'ların isimlerini çıkardı.

ENES BATUR, ZİRVEYE YERLEŞTİ

Yayınladığı videolarla adını geniş bir kısma duyuran 14 milyondan fazla abonesi bulunan Enes Batur 4 bin 824 habere konu olarak listenin 1. sırasında yer aldı. Batur, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirmiş ve olayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı.

ORKUN IŞITMAK, İÇERİKLERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Listenin 2. sırasında ise bin 731 haberle Orkun Işıtmak geldi. 8 milyondan fazla abonesi bulunan Işıtmak, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu Exxen platformunda 'Şanslı mı Şanssız mı? isimli bir program sunacak.

BARIŞ ÖZCAN, 3. OLDU

Listenin 3. sırasında ise bin 423 haberle sanat, tasarım ve teknoloji konularında içerikler hazırlayan Barış Özcan geldi. Yayınladığı videolarla sık sık trend listesinde yer alan Özcan'ın YouTube'da 4,93 milyon abonesi bulunuyor.

OĞUZHAN UĞUR VE BURAK ŞAHİN DE LİSTEDE YER ALDI

YouTube'da BaBaLa TV kanalında ünlü isimleri ağırlayarak eğlenceli videolar hazırlayan Oğuzhan Uğur, bin 366 habere konu olarak listenin 4. sırasına yerleşti. Onu ise bin 111 haberle Burak Şahin takip etti.

6. SIRADA FURKAN YAMAN, 7. SIRADA BERKCAN GÜVEN

Yaklaşık 7 yıldır YouTube'daki kanalına videolar yükleyen Furkan Yaman'ın YouTube'da 3 milyon 440 bin abonesi bulunuyor. Listede 6. sıraya yerleşen Yaman, 887 habere konu olurken 1 milyonu aşkın okunma sayına ulaştı. Sosyal medya ve Youtube üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Berkcan Güven, 7. sırada kendine yer buldu. 878 habere konu olan Güven'in 4 milyon abonesi bulunuyor.

8 VE 9'UNCU SIRADA KAFALAR'IN İKİ İSMİ VAR

Kafalar YouTube kanalının iki ismi 8 ve 9'un sıraya yerleşti. 7 milyondan fazla abonesi bulunan kanalın üç isminden Bilal Hancı 642 haber konu oldu. Fatih Yasin ise 632 habere konu olup 1 buçuk milyona yakın okunma sayısına ulaştı.

URAS BENLİOĞLU 10. SIRADA YER ALDI

İlk YouTuber'lardan sayılan ve geçtiğimiz aylarda içerisinde çekim aletlerinin olduğu aracığıyla stüdyoya giderken aracı alev alan Uras Benlioğlu, 564 haberde yer alarak listenin 10'uncusu oldu.

DÜNYADA YILBAŞI

1 Ocak: Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicrî takvimde yılbaşı muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicrî takvim bir kamerî takvim olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roş Aşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak'ta, İsa'nın doğum günü ise 7 Ocak'ta kutlanır.

Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayın yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.

Celali takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.