1 Nisan şakaları 2021: Sevgiliye, arkadaşa, ilginç, komik, yaratıcı 1 Nisan şakaları

1 Nisan şakaları Whatsapp üzerinden yapılmaya başlandı. Sevgiliye, anne babaya ve arkadaşlarına unutulmaz 1 Nisan şakası yapmak isteyenler en yaratıcı ve en iyi 1 Nisan şakalarına yoğunlaştı. 1 Nisan nereden çıktı, 1 Nisan anlamı ve önemi ile birlikte 1 Nisan şakası, sevgiliye, kankaya, arkadaşa, ilginç, komik, yaratıcı 1 Nisan şakaları

1 Nisan şakaları 2021: 1 Nisan günü dünyanın birçok ülkesinde büyük, küçük demeden herkes birbirine şaka yapıyor. Aslında ilk olarak "aptallar günü" şeklinde adlandırılan 1 Nisan şakası, 1500'lü yıllarda gerçek olmayan haberler üreterek ortaya çıkmaya başladı. Arkadaşlara, sevgiliye, aile şaka yapmak isteyenler en iyi 1 Nisan şakalarını araştırıyor. İşte en güzel şakalar ve 1 Nisan'ın tarihi...

1 NİSAN ŞAKALARI 2021

1 Nisan şakaları, şaka gününe az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor.



Yine bir hayata küstürme şakası daha! Bulabileceğiniz herhangi bir iştah açan tatlının için bir şırınga yardımıyla mayonezle doldurun!

Kurban olarak seçtiğiniz iş arkadaşınızın oturduğu koltuğun altına hava korna bağlayın, ya da koltuğa Japon yapıştırıcısı da sürebilirsiniz. Tercih sizin!

Fare ya da yılan gibi hayvanlardan korkan tanıdıklarınız için, bu hayvanların oyuncağını bulup arkadaşlarınıza ufak çaplı bir kriz yaşatabilirsiniz.

KLASİK KALABALIK ORTAM ŞAKALARI

Kalabalıkta yapılan sakalar vardır. Bunlar klasikleşmiş sakalar olsa da bir bahsedelim. Üç dört kişi bir araya gelinir, kalabalık bir sokakta yürümeye başlanır tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklar kal dirilir. Çok kişi olması inandırıcılığı arttırır. Ya da ip yerine sanki bir şey varmış gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak ayni anda bakılır. Bu arada saka yapılan kişilerin tepkisini gözlemlemek için bir kişi görevlendirilir. Hep birlikte yukarı bir yere bakmak da olabilir ancak çok bilinen bir şakadır.

ÜNLÜ ŞAKASI

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

SOYA SOSU ŞAKASI

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece annenizi yanıltabilirsiniz.

DİŞ MACUNU ŞAKASI

Kremalı bisküvilerin içindeki kremaların çıkartıp diş macunu koyun, kardeşinizin ağzının alacağı şekli keyifle izleyin.

GIDA BOYASI ŞAKASI

Ev arkadaşınızın, şampuanı ya da diş macununa gıda boyası koyarak sabah sabah unutamayacağı bir şaka yapabilirsiniz

SOĞANDAN ELMA ŞEKERİ

Kuru soğana elma şekeri süsü verip kardeşinize ve aile üyelerine şaka yapabilirsiniz.

KAĞIT BÖCEK

Abajurun içine girmiş kağıttan böcek anneniz için oldukça korkutucu olacaktır.

POSTİJ ŞAKASI

Kız arkadaşınızın saç rengine uygun bir postiş bulun ve onun en değerli parçasını kesmiş gibi yapın.

SICAK ÇAY BARDAĞI

Az bilinen bir sakadır bu. Masada oturuyorsunuzdur. Bir bardak cay ya da su gelmiştir. Yoksa gidip alin gelmesini beklemeyin. Kurbana denir ki iki başparmağını masanın kenarına koyacaksın ben de bardağı iki parmağının üstüne koyacağım hadi bakalım devirmeden alabilecekmişsin. Tamam demesi için değişik gaz vermeler de yapılabilir. Bardağı koyun o biraz uğraşacak ve alamayacak hadi çek sunu diyecek. Siz ise tabi ki çekmeyeceksiniz, çekip gideceksiniz o ise çırpınıp duracak.

1 NİSAN'DA NEDEN ŞAKA YAPILIYOR? 1 NİSAN ŞAKALARI TARİHÇESİ…

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Nisan 1'in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa'ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d'avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır.