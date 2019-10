1 milyon kazanan Arda Ayten parayla ne yapacağını açıkladı: Hayatım boyunca üniversite okuyacağım

06.10.2019 00:06

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster"de Arda Ayten, 12 soruyu doğru cevaplayarak 1 Milyonluk ödülü aldı. Yarışma sonrası büyük ödülle ne yapacağı açıklayan genç milyoner Arda Ayten, "Kitaplarımın hepsini kendim basacağım. Hayatım boyunca üniversite okuyacağım. Ve bir öğrenci olarak öleceğim.Bu ödülle 50 bine yakın kitap alabilirim" konuşmasını yaptı.

"HAYATIM BOYUNCA ÜNİVERSİTE OKUYACAĞIM"

"1 milyonluk ödülü nasıl değerlendireceksiniz?" sorusuna cevap veren Arda Ayten, "Gelecek yaz öğrenebildiğim kadar dil öğrenmeye çalışacağım. Birkaç farklı enstrüman çalacağım. Kitaplarımın hepsini kendim basacağım. Hayatım boyunca üniversite okuyacağım. Ve bir öğrenci olarak öleceğim. Ve istediğim tüm hayallerim için çabalayacağım. Bu olmasa da çabalayacaktım. Ödül her şeyi hızlandıracak. Bu ödülle 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu zaten hayatım boyunca okumayacağım bir sayı ama en azından önümde bir çıta olur." dedi.

"BU HABERİ İLK GÜNLÜĞÜMLE PAYLAŞACAĞIM"

"Bu mutlu haberi ilk kiminle paylaşacaksın" sorusuna yanıt veren Ayten, "İlk günlüğüme yazacağım. Yani ilk günlüğüme haber vereceğim. Ben günlüğümle yazışırken geçen gün adıyla konuşurum. Ona dünü anlatacağım." şeklinde konuştu.

"BENDEN ÇOK KİTAPLARIM KAZANDI"

Son olarak ne söylemek istersiniz sorusu da yönetilen Ayten, "Hayatta her şey mümkün olabiliyor. Başarısızlıkla yaşamaya alışmak gerekiyor. Bunu bir amaca döndürmek gerekiyor. Tarih acımasız bir an hatırlar, bir an unutur. Benden çok kitaplarım kazandı herhalde." ifadelerini kullandı.

ARDA AYTEN KİMDİR? MESLEĞİ NEDİR?

19 yaşındaki tıp öğrencisi olan Arda Ayten, Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyor. Kitaplara karşı ilgili olduğunu söyleyen genç yarışmacı programda söylediği "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile izleyenleri duygulandırmıştı.

Arda Ayten ayrıca yarışmada anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını dile getirmişti. Arda Ayten şimdiye kadar 4 kitap yazdığını da izleyicilerle paylaşmıştı.