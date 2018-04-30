1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, "Bütün emekçileri, emek dostlarını, bu ülkeyi seven, özgürlükten ve demokrasiden yana olan herkesi ve her kesimi 1 Mayıs'ta alanlarda olmaya davet ediyorum." dedi.

Akkaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ın işçilerin bayramı ve mücadele günü olduğunu belirterek, Türkiye ve dünyada yarın işçilerin alanlarda toplanacağını ifade etti.

127 yıldır engellemelere rağmen dünyanın bütün ülkelerinde işçilerin, 1 Mayıs'ta haksızlığa ve baskıya karşı dayanışma içinde bulunduğunu anlatan Akkaya, "Bütün emekçileri, emek dostlarını, bu ülkeyi seven, özgürlükten ve demokrasiden yana olan herkesi ve her kesimi 1 Mayıs'ta alanlarda olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Akkaya, alanlarda taleplerini dile getirecek olan işçilerin, OHAL'i protesto edeceklerini ve "15 Temmuz'u bahane ederek, savunma hakkı verilmeden işlerinden atılan emekçilerin sesi olacağını" vurguladı.

Türkiye'de her gün dört işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Akkaya, işçilerin yarın iş kazalarını da protesto edeceklerini anlattı.

Ankara Valiliği'nin, işçilerin yaptığı başvurularda önce alanları yasakladığını ardından işçilerin atacakları sloganlara da yasak getirdiğini öne süren Akkaya, yasaklandığını iddia ettiği bazı sloganları söyledi.

Akkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında, "Allah aşkına OHAL'in terör dışında kullanılması olmuş mudur?" dediğini ancak başka bir konuşmasında ise "OHAL'i iş dünyası rahat etsin, grev tehdidi olan yere OHAL'den istifade ederek anında müdahale ediyoruz." ifadesini kullandığını savundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ettiğini ileri süren Akkaya, şunları söyledi:

"Yandaş medya bunu görmezlikten geldi ama bir internet sitesinde bu haber olarak yayınladı. Abdullah Gül'ün, cumhurbaşkanı adaylığının konuşulduğu bir dönemde, Sayın Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nün orada ne işi vardı? Ne oldu biliyor musunuz? Bunu gündeme getiren internet haber sayfasının müdürü görevinden alındı. 24 Haziran'da yapılacak seçimleri kazanmak için ne kadar uygunsuz çalışma varsa, kişilere baskı uygulanması gerekiyorsa ve seçimi alma adına bir korku imparatorluğunun yaratıldığının da bir göstergesidir."