1 Mayıs ders olacak mı? 1 Mayıs EBA dersleri var mı? 1 Mayıs uzaktan eğitim olacak mı? 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı!
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1 Mayıs ders olacak mı? 1 Mayıs EBA dersleri var mı? 1 Mayıs uzaktan eğitim olacak mı? 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı!

1 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı herkes tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs resmi tatil olarak ilan edildi. Peki 1 Mayıs'ta EBA üzerinden dersler yapılacak mı? 1 Mayıs dersler tatil mi?

1 Mayıs ders olacak mı? 1 Mayıs EBA dersleri var mı? 1 Mayıs uzaktan eğitim olacak mı? 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı!
30.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:11

1 Mayıs resmi tatil olarak 2009 yılından beri kutlanıyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda uzaktan eğitim derslerinin olup olmayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Özellikle zaten evden ders yapan öğrenciler için 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısı ile ders olacak mı? Tüm öğrencilerin sorduğu sorunun yanıtı haberimizde.

1 MAYIS EBA DERSLERİ OLACAK MI?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı olarak resmi tatil olduğu için uzaktan eğitim dersleri yapılmayacak. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı uzaktan eğitim verilmeyecek. Ülke genelinde resmi tatil.

1 MAYIS NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892[1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs ders olacak mı? 1 Mayıs EBA dersleri var mı? 1 Mayıs uzaktan eğitim olacak mı? 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı!
TÜRK BAYRAĞI

1 MAYIS TARİHİ

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na Yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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