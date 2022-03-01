1 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

1 Mart Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Mart Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 1 Mart Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

1 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

1 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 28 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 64 bin 275 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 213 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 76 bin 832 olurken toplam 410 bin 435 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları, dün 50 binin altına inerek 49 bin 792 olarak belirlenmişti.

28 ŞUBAT PAZARTESİ KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

28 Şubat Pazartesi günü 410.435 kişiye test uygulanmıştır.

28 ŞUBAT PAZARTESİ GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

28 Şubat Pazartesi 410.435kişiye uygulanan testten 64.275 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

28 ŞUBAT PAZARTESİ KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

28 Şubat Pazartesi günü 213 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

28 ŞUBAT PAZARTESİ KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

28 Şubat Pazartesi günü 76.832 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU

Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;

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