1 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
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Vatandaşlar 1 Mart Salı günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 1 Mart Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 1 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
1 Mart Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Mart Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 1 Mart Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
1 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 28 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 64 bin 275 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 213 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 76 bin 832 olurken toplam 410 bin 435 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları, dün 50 binin altına inerek 49 bin 792 olarak belirlenmişti.
28 Şubat Pazartesi günü 410.435 kişiye test uygulanmıştır.
28 Şubat Pazartesi 410.435kişiye uygulanan testten 64.275 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
28 Şubat Pazartesi günü 213 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
28 Şubat Pazartesi günü 76.832 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
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Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;