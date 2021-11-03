1 kişinin öldüğü kaçak kazı davasında 5 sanığa hapis cezası

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki kırsal alanda, Tevfik Sabuncular'ın ölümü, Kenan Gambuk'un yaralanmasıyla sonuçlanan kaçak kazıdaki patlamayla ilgili haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanık, 'taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi kırsalında 13 Mayıs 2019 yılında kaçak kazı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Kazıda kullanılan kimyasal maddeden kaynaklandığı değerlendirilen patlamada Tevfik Sabuncular yaşamını yitirdi, Kenan Gambuk yaralandı. Jandarma ve Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri, lahitlerin bulunduğu alanda yaklaşık 20 gündür izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Patlamanın, daha önceden çukurdaki bir taşa yerleştirilen ancak unutulan patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği saptandı.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların, 'taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işlediklerine kanaat getirdi. Heyet, sanık Ali Bilgiç'i 3 yıl 9 ay, Kenan Gambuk'u 3 yıl 15 gün, İsmail Elgün, Yasin Kınacı ile Yücel Yiğittap'ı 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme İsmail Elgün, Yasin Kınacı ve Yücel Yiğittap'ın cezalarını 15 bin 200 TL adli paraya çevirdi.

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

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